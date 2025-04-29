Открытое письмо опубликовано в издании Israel National News. Раввин Менделевич пишет в своем обращении к президенту США Дональду Трампу:

"Уважаемый господин Президент, Когда Авиталь Щарански и я встретились с президентом Рейганом и вице-президентом Бушем в Белом доме в 1981 году, чтобы обсудить положение советского еврейства, они сказали нам, что Соединенные Штаты поддержат нас в нашей миссии по донесению правды до всего мира. Теперь, президент Трамп, я обращаюсь к вам с просьбой помочь нам продолжить нести знамя правды в вопросе, который вопиет к небесам о справедливости...

Я хочу обратить ваше внимание на рост нацистских настроений в Латвии — стране, с которой Соединенные Штаты поддерживают нормальные отношения. Я живу в Иерусалиме, но родился в Латвии. Моя большая семья была уничтожена нацистами в Латвии. Только моим родителям чудом удалось избежать Холокоста. Латвийские нацисты активно участвовали в уничтожении евреев. Из латышей были сформированы две бригады СС. Почти все еврейское население Латвии было жестоко истреблено. Помимо моей подпольной деятельности в борьбе за спасение советского еврейства, в Латвии я также боролся против советской оккупации и был приговорен к 12 годам тюрьмы как борец за свободу. Латвия во многом обрела независимость благодаря нашей борьбе. Мы сражались за свободную и демократическую Латвию. Поэтому я считаю ужасной несправедливостью то, что латвийское правительство предпринимает попытки прославлять нацистских преступников. В то время как я пишу это письмо, латвийские власти пытаются "отбелить" нацистское прошлое Герберта Цукурса, который был одним из главных участников массовых убийств евреев в рижских лесах", - продолжает он.

Менделевич также перечисляет преступления Цукурса. Нужно отметить, что латвийская прокуратура доказательств личной вины Цукурса не нашла.

"В настоящее время латвийская прокуратура заявила, что не нашла доказательств, позволяющих классифицировать Герберта Цукурса как нацистского преступника. Латвийское правительство намеревается перевезти его останки из Южной Америки в Латвию, организовать ему почетные похороны и провозгласить его национальным героем, ссылаясь на его достижения в авиации до Второй мировой войны", - пишет он.

"Я, вместе с друзьями, пережившими этот ужасный период мировой истории, прошу вас, господин Президент, принять все возможные меры, чтобы латвийское правительство прекратило попытки прославлять преступления нацизма".

Менделевич приобрёл известность ещё в годы существования Советского Союза. Он родился в послевоенной Латвии, в Риге. Его отец, Мозус (Моше) Менделевич, стал жертвой антисемитской кампании 1956 года и был арестован. Мать, Хая, тяжело заболела и умерла. После окончания школы он поступил в Рижский политехнический институт, а затем работал инженером-проектировщиком.

С середины 1960-х годов Менделевич стал участником подпольного еврейского движения. В 1969 году он принял участие в подготовке попытки захвата советского самолета, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме свободы выезда евреев из СССР. Его арестовали 15 июня 1970 года вместе с другими участниками группы в аэропорту. За это его приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Этот так называемый «ленинградский процесс» вызвал волну международного давления, что в итоге открыло путь к массовой эмиграции евреев из Советского Союза начиная с 1971 года.

В 1981 году Менделевича лишили гражданства СССР и выслали из страны. После переезда в Израиль он продолжил борьбу за права и свободы в Советском Союзе. В Израиле он получил религиозное образование, сдал экзамены на раввина, защитил степень магистра по еврейской истории и получил докторскую степень по еврейской философии. Является автором нескольких книг, регулярно выступает с лекциями в разных странах, включая Россию, страны Европы и США. Преподаёт Талмуд и основы еврейской веры в иерусалимском институте «Махон Меир».