Россию можно удержать от военного нападения, но различные гибридные угрозы предотвратить сложнее: Пуданс

Депутат от коалиции Андрейс Вилкс (Союз зеленых и крестьян) спросил, какой может быть стратегия, если агрессивные действия России в будущем будут направлены против стран Балтии, в том числе Латвии. Пуданс ответил, что стратегия заключается в том, что все вооруженные силы - и солдаты, и земессарги - должны быть обучены с пониманием того, что их готовят "не к чему-то возможному", а с убеждением защищать свою страну.

"Стратегия заключается в том, чтобы вместе с союзниками создать потенциал сдерживания, который будет не сдерживанием через наказание, а сдерживанием через запрет", - сказал Пуданс.

Война России в Украине показывает, что сдерживание России путем ее изгнания и нанесения ущерба не означает, что это удержит россиян от возможной агрессии. "Убедить их в том, что у нас есть военный потенциал, чтобы остановить их на ранней стадии и вообще не дать им достичь своих целей, - вот на что должно быть направлено развитие вооруженных сил, учения и демонстрация сотрудничества с союзниками", - подчеркнул Пуданс.

Такая стратегия позволит удержать Россию от классического военного нападения, но гораздо сложнее будет удержать ее от потенциальных попыток запугивания с помощью различных гибридных угроз, атак из "серой зоны", диверсий и саботажа, рассуждает Пуданс. "Но это уже следующая глава - создание "малых планов", которые мы разрабатываем вместе с органами безопасности и общественностью", - добавил Пуданс.

Сегодня парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала предложение президента Эдгара Ринкевича о назначении Пуданса командующим НВС.