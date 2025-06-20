Во встрече также приняли участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

«Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Мы должны занять чёткую позицию: такие люди не смогут свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Мы не будем предоставлять им виды на жительство и визы, поскольку все эти люди, участвовавшие в убийствах и разрушениях, представляют серьёзную угрозу для нашей безопасности», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Ожидается, что этот запрет для указанной категории российских граждан сохранится и после завершения активной фазы боевых действий.