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Россия нанесла удар по военному полигону в Украине, убив 12 человек. Командующий Драпатый подал в отставку

© BBC 2 июня, 2025 10:47

Мир 0 комментариев

Россия нанесла в воскресенье ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области Украины, в результате чего были убиты 12 человек и более 60 получили ранения. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал рапорт об отставке.

Минобороны России в воскресенье вечером сообщило, что комплексом «Искандер» нанесен удар по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области.

По данным ведомства, был поражен палаточный лагерь 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне «Новомосковск» в районе населенного пункта Гвардейское Днепропетровской области.

Спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев сообщил Украинской службе Би-би-си, что этот учебный центр расположен возле села Черкасское, и нынешняя трагедия — не первая.

На том же полигоне 1 марта российская баллистическая ракета «Искандер-М» поразила места дислокации 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинская армия сообщила тогда о погибших и раненых, но без деталей.

В конце мая российская ракета убила шесть военнослужащих и ранила более десятка на стрельбище в Сумской области.

А 3 ноября 2023 года в селе вблизи линии фронта в Запорожской области россияне ударили по скоплению военных 128-й бригады ВСУ, которых, как писали СМИ со ссылкой на посты в соцсетях, собрали на построение для вручения наград. Погибли 19 военнослужащих и двое гражданских.

На этот раз на полигоне не было гарнизонных упражнений на плацу, утверждает командование Сухопутных войск.

«Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях», — сказано в сообщении пресс-службы.

Драпатый взял вину на себя и подал в отставку. «Если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», — написал Драпатый в фейсбуке.

По его словам, в результате удара погибли «молодые ребята из учебного батальона», большинство из которых находились в укрытиях.

«Как командующий я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не додавил, не убедил, не поменял отношение к человеку в строю. Это — моя ответственность», — написал Драпатый.

 

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