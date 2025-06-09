Россия и Украина провели первый раунд нового обмена пленными

Россия и Украина провели первый раунд нового обмена военнопленными, о котором стороны договорились в ходе переговоров в Стамбуле. Эту информацию опубликовали на своих ресурсах в понедельник, 9 июня, Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными, президент страны Владимир Зеленский, а также министерство обороны России.

Уточняется, что домой вернулись военнопленные младше 25 лет. По данным украинской стороны, обменяны были также раненные и тяжелораненные военнослужащие. "Процесс довольно сложный, много деликатных моментов, переговоры продолжаются фактически ежедневно", - написал Зеленский.

Точное число обменянных пока не уточняется, но стороны подтвердили, что процедура пройдет в несколько этапов "в ближайшие дни". "Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле", - добавил президент Украины. Минобороны РФ в свою очередь уточнило, что Москва и Киев передали друг другу одинаковое число людей. Российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают помощь. Позднее они, как заявили в министерстве, будут доставлены для прохождения лечения и реабилитациии в российские медучреждения.

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными пояснил, что окончательное число освобожденных станет известно - "из соображений безопасности" - лишь по окончании всего процесса обмена.