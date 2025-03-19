Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175 плюс тяжелораненые (ФОТО)

«Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления», — написал Зеленский.

Он добавил, что среди вернувшихся военнослужащих – солдаты, сержанты и офицеры Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, сил территориальной обороны и пограничной службы. Зеленский также поблагодарил Объединенные арабские эмираты за посредничество при обмене.

Ранее об обмене по формуле 175 на 175 сообщило и российское Минобороны.

Автор фото, t.me/V_Zelenskiy_official