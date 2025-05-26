Российский флот украл эстонский волноизмерительный буй: прямо в море

"Буй находился примерно в 50 километрах от Хийумаа - в экономической зоне Эстонии. Это не территориальные воды, однако Эстония имеет право осуществлять там различные виды деятельности", - сказал директор Института морских систем Риво Уйбопин в передаче "Актуальная камера".

Согласно анализу института, в конце апреля движение буя стало аномальным и больше не соответствовало естественным условиям. Чтобы выяснить причины, Институт морских систем обратился за помощью к латвийскому военному кораблю, поскольку рядом не было ни одного эстонского судна.

"Латвийский флот буй не обнаружил. Однако с его помощью удалось сопоставить перемещение буя с движением российских военных кораблей в этом районе", - пояснил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк.

По его словам, российский флот мог расценить буй диаметром 50 см как навигационную помеху.