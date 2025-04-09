Роль байкера «Хирурга» в «Кремлевском волшебнике» досталась бывшему латвийскому спортсмену

Камбала выступил в роли известного российского байкера по кличке "Хирург" - лидера клуба "Ночные волки" и инициатора движения "Антимайдан" Александра Залдастанова.
Съемки фильма частично проходили в Риге и уже завершились. Наряду с известными голливудскими актерами, в числе которых и Джуд Лоу, сыгравший Путина, в фильме приняли участие и латвийские актеры: Андрис Кейшс, Мария Линарте, Дарта Даневича, Марцис Лацис, Анта Айзупе, Иварс Аузиньш, Родион Кузьмин, Хенрийс Арайс, Эгонс Домбровскис, Дайнис Грубе, Каспарс Карклиньш, Том Дж. Бенедикт (Томс Лиепайниекс), Никлавс Курпниекс, Варис Пинкис и другие.