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Рижский аэропорт защитят от странных дронов: что готовится?

© LETA 21 января, 2025 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения определило ряд направлений по улучшению оперативных мер после инцидента с запуском дронов в Рижском аэропорту на прошлой неделе, чтобы улучшить возможности Агентства гражданской авиации (АГА) и других сторон по реагированию на подобные инциденты и усилить защиту, сообщил агентству ЛЕТА директор департамента авиации Минсообщения Артурс Кокарс.

Он рассказал, что Рижский аэропорт вскоре завершит закупку систем обнаружения дронов, которые позволят выявлять и отслеживать несанкционированные полеты дронов и реагировать на них.

Кроме того, после вступления в силу поправок к закону о полиции, которые позволят ей перехватывать и уничтожать дроны, Минсообщения обратится к Министерству внутренних дел с просьбой усилить полицейский участок в аэропорту, обеспечив возможности немедленного реагирования и наличие средств противодействия.

Как сообщил Кокарс, также будут пересмотрены правовые нормы и улучшено сотрудничество между всеми сторонами для более быстрого реагирования на подобные инциденты. Чтобы предотвратить любые несанкционированные действия, правоохранительным органам будет предложено организовать регулярное патрулирование территории аэропорта.

Кокарс отметил, что в аэропортах все чаще используются технологии для обнаружения, отслеживания и уменьшения угрозы несанкционированных запусков дронов, однако они, как правило, не имеют юридических полномочий для принятия мер по перехвату или уничтожению аппаратов. Действия по нейтрализации дронов в основном осуществляются правоохранительными или военными ведомствами в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения на полеты, которые были связаны с запуском дронов на территории аэропорта. Как сообщило АГА, системы защиты не смогли идентифицировать дроны, так как у них была отключена функция обнаружения.

В связи с запуском дронов в аэропорту АГА обратилось в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать инцидент как угрозу сектору гражданской авиации в рамках уголовного процесса. По данным агентства, запуск дронов мог быть преднамеренным с целью поставить под угрозу безопасность полетов самолетов гражданской авиации и нарушить авиасообщение.

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