Ринкевич: Россия хочет не мира, а паузы, чтобы перегруппироваться

Исторический опыт показывает, что мирные переговоры никогда не бывают простыми, каждая из сторон имеет свою линию поведения. "Понятно, что Россия не хочет ни прекращения огня, ни мирного договора - она хочет как можно более длительных военных действий, как можно больших территорий, что проявляется и в переговорах", - сказал Ринкевич.

По его мнению, даже если прекращение огня будет достигнуто, вопрос в том, будет ли оно вообще соблюдаться. По его мнению, до прочного урегулирования, долгосрочного справедливого мира еще очень далеко. "Я не испытываю оптимизма по поводу того, что чего-то можно достичь быстро. Я очень, очень сдержанно отношусь к тому, что может произойти какое-то быстрое развитие событий", - сказал Ринкевич.

По его словам, в момент, когда США пытаются посредничать между враждующими сторонами, а не поддерживать Украину, риторика иная. "Время покажет, насколько это лучше", - сказал президент, подчеркнув, что позиция Латвии всегда была четкой - необходимо достичь справедливого и прочного мира, условия которого определит сама Украина.

"Мы поддерживаем территориальную независимость Украины, и, по имеющейся у нас информации, Россия хочет взять паузу только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить свои атаки, потому что Украина важна для России, чтобы реализовать свои империалистические амбиции", - сказал политик.

Ринкевич добавил, что ситуация с безопасностью в Латвии фактически не изменилась, у границ Латвии не стало больше российских солдат. Однако новость о том, что осенью Россия может провести военные учения "Запад 2025", которые проводились и перед вторжением в Украину, воспринимается серьезно.

"Мы слышали много предупреждений о возможном российском вторжении, нам нужно быть готовыми к такому сценарию. Не паникуя, нужно понимать, что только если вы максимально подготовлены, можно предотвратить даже самые худшие сценарии", - сказал президент, подчеркнув, что подготовка ведется в сотрудничестве с другими странами, но работы предстоит много. Учитывая гибридные угрозы, исходящие от России, Ринкевич также призвал общественность быть бдительной и сообщать обо всем подозрительном в службы безопасности.