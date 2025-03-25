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Ринкевич: Россия хочет не мира, а паузы, чтобы перегруппироваться

© LETA 25 марта, 2025 08:48

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LETA

Россия хочет не мира, а паузы, чтобы перегруппироваться и продолжить нападения, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Исторический опыт показывает, что мирные переговоры никогда не бывают простыми, каждая из сторон имеет свою линию поведения. "Понятно, что Россия не хочет ни прекращения огня, ни мирного договора - она хочет как можно более длительных военных действий, как можно больших территорий, что проявляется и в переговорах", - сказал Ринкевич.

По его мнению, даже если прекращение огня будет достигнуто, вопрос в том, будет ли оно вообще соблюдаться. По его мнению, до прочного урегулирования, долгосрочного справедливого мира еще очень далеко. "Я не испытываю оптимизма по поводу того, что чего-то можно достичь быстро. Я очень, очень сдержанно отношусь к тому, что может произойти какое-то быстрое развитие событий", - сказал Ринкевич.

По его словам, в момент, когда США пытаются посредничать между враждующими сторонами, а не поддерживать Украину, риторика иная. "Время покажет, насколько это лучше", - сказал президент, подчеркнув, что позиция Латвии всегда была четкой - необходимо достичь справедливого и прочного мира, условия которого определит сама Украина.

"Мы поддерживаем территориальную независимость Украины, и, по имеющейся у нас информации, Россия хочет взять паузу только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить свои атаки, потому что Украина важна для России, чтобы реализовать свои империалистические амбиции", - сказал политик.

Ринкевич добавил, что ситуация с безопасностью в Латвии фактически не изменилась, у границ Латвии не стало больше российских солдат. Однако новость о том, что осенью Россия может провести военные учения "Запад 2025", которые проводились и перед вторжением в Украину, воспринимается серьезно.

"Мы слышали много предупреждений о возможном российском вторжении, нам нужно быть готовыми к такому сценарию. Не паникуя, нужно понимать, что только если вы максимально подготовлены, можно предотвратить даже самые худшие сценарии", - сказал президент, подчеркнув, что подготовка ведется в сотрудничестве с другими странами, но работы предстоит много. Учитывая гибридные угрозы, исходящие от России, Ринкевич также призвал общественность быть бдительной и сообщать обо всем подозрительном в службы безопасности.

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