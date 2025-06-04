Римляне ни при чём: им приписали массовую резню бриттов, но учёные копнули глубже и что же оказалось?

Напомним, первое римское вторжение в Британию состоялось в 55 году до н.э., когда на остров высадился Юлий Цезарь. Однако полноценная военная кампания началась лишь в 43 году н.э. при императоре Клавдии, который направил туда армию численностью 40–45 тысяч человек под командованием Авла Плавтия.

В 1930-х годах археологи исследовали древний форт Мэйден-Касл в графстве Дорсет. У восточного входа в укрепление были обнаружены останки 23 мужчин и 11 женщин. У ряда тел были зафиксированы повреждения, нанесённые оружием, а в позвоночнике одного из погибших был найден металлический предмет, который тогда сочли болтом от римской баллисты. Руководивший раскопками Мортимер Уиллер пришёл к выводу, что перед ним жертвы римского штурма форта — и эта интерпретация прочно закрепилась в научной и популярной литературе. Событие рассматривалось как символичный акт насилия, положивший конец раннему железному веку в Британии.

Однако новое исследование изменило картину. Учёные повторно проанализировали найденные останки, используя радиоуглеродный метод. Результаты показали, что захоронения не были результатом одного сражения и появились ещё до начала римского завоевания. Более того, по мнению авторов, кладбище возникло уже после того, как форт был покинут. Захоронения датируются концом I века до н.э. — началом I века н.э.

Также пересмотру подверглось происхождение якобы «римского» болта. Эксперты пришли к выводу, что это, скорее всего, наконечник копья или дротика местного производства. Это указывает на то, что погибшие, вероятно, стали жертвами локальных конфликтов или казней. Как подчеркивает соавтор работы археолог Майлз Рассел, «римляне действительно совершали множество жестоких поступков, но в этом случае, скорее всего, речь идёт о насилии между самими бриттами».

Погребения в Мэйден-Касле разнятся по обрядам. Некоторые тела лежали в хозяйственных ямах, другие — в неглубоких могилах на боку или спине с подогнутыми ногами. Были также усопшие, захороненные в вытянутом положении, а в ряде случаев — в паре. Это, по мнению исследователей, может свидетельствовать о существовании различных культурных традиций или социальных различий среди погребённых.

Учёные также отмечают, что в 1930-х годах была исследована лишь небольшая часть памятника. Большинство захоронений, вероятно, до сих пор остаются нераскрытыми, и окончательная картина пока далека от полной.