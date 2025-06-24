Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

После того как несколько лет назад стали резко подниматься цены на вывоз бытовых отходов, а жителям предписали сортировать свой мусор, люди стали больше внимания обращать на мусор вокруг нас: как и куда его складывают, как и куда вывозят, а главное – сколько это стоит потребителю, в данном случае – «производителю» мусора.

Сфера отходов заняла прочное и заметное место в коммунальной жизни, более того – в экономике. То, о чем раньше неудобно было говорить вслух: фи, мусор, фи, воняет, - стало темой международных проектов, конференций... да, наверное, и защиты диссертаций на ученую степень.

Сбор и вывоз отходов требует все большего участия жителей и обрастает все бОльшим количеством необходимых для сбора атрибутов, то есть очень многим людям дает работу и средства к существованию, а кому-то - и к очень хорошему существованию.

Посмотрите: рядом с каждым жилым домом и учреждением стоят контейнеры, появляются все новые их виды - для разного типа отходов; их вывозят – это транспорт и обслуживающий персонал. Контейнеры рекомендуется прятать в домики – вот и производство навесов и укрытий разного типа налаживается.

Сейчас пошла мода на врытые в землю контейнеры – это вообще много работы: геодезистам измерять землю, проверять почву, строителям - копать. И так далее. Мы уж не говорим о занятости в высших сферах этой отрасли – там тоже есть чем заняться «белым воротничкам», там тоже зарплаты, премии, прибыль, карьерный рост, наверное...

И говорить о мусорной отрасли надо громко, с почтением. И правда: красивые цветные контейнеры в кокетливом сарайчике с веселой крышей лучше мусорных баков на площадке перед домом среди разбросанных пакетов, картофельной шелухи и снующих крыс. В человеке все должно быть красиво, писал великий русский писатель Антон Павлович ЧЕХОВ. А значит, и все вокруг.

Вот и наши столичные власти решили сделать красиво. Пока в центре. А красоту начали с уборки старых цементных урн с улиц и парков.

В июне началась замена старых квадратных бетонных мусорных урн на остановках общественного транспорта в историческом центре Риги и его заповедной зоне. Планируется установить более 200 новых - функциональных и удобных для городских жителей - мусорных баков.

Комитет по развитию города прошлой Рижской думы с удовлетворением отмечал, что простые элементы городской среды, в данном случае мусорные баки, выполняют очень важную функцию и влияют на качество среды, чистоту и общий облик Риги. И с этим не поспоришь. Грязная уродливая урна рядом с самым красивым дворцом у любого испортит впечатление...

Рижане уже привыкли к кубическим бетонным урнам, которые стоят в парках возле скамеек, на улицах, возле остановок общественного транспорта. Практичная и простая конструкция. В бетонной урне помещена металлическая емкость, в которую бросают мусор прохожие. Дворник вынимает ее и вытряхивает мусор, потом вставляет обратно. Быстро и удобно.

Урны эти, как сообщили в комитете развития, стоят в городе более 20 лет и морально устарели... Вообще-то они скорее не устарели, а так запачкались, что смотреть на них неприятно. Можно только догадываться, что их никто никогда не мыл, кроме дождя, - так же как и их внутренности. Поэтому стенки хранят и следы затушенных сигарет, и пинков ногами, и чего-то вылитого, просыпавшегося... Да мало ли что в них бросали за два-то десятка лет.

Поэтому их замену можно воспринять как благое дело для столицы. Если бы не постоянная настороженность жителей, что деньги налогоплательщиков расходуют не на цели, которые наиболее важны для их города. Например, дороги, тротуары в спальных районах, уличное освещение. Но налогоплательщиков не спрашивают...

Что ставят вместо старых бетонных урн? Стандартные металлические баки, которые давно стоят во многих местах столицы. По оценке жителей, которые ими пользуются годами, - в общем-то, неудобные ни для прохожих, ни для дворников, маловместимые. Но новые - более крупные, закрытого типа, вместимостью 150, 100 и 75 литров, их устанавливают в зависимости от загруженности остановок.

Замена началась с исторического центра столицы, и постепенно это будет сделано на всех остановках города.

В замену мусорных баков инвестировано 106 978,52 евро...

По мнению многих рижан, дело не в новых или старых урнах, а в том, как их обслуживать. Переполненные урны с торчащими из них пластиковыми бутылками и летающими вокруг упаковками от шоколадок и чипсов не украшают наши улицы. А то еще кто-то «находчивый» и свой мешочек с домашним мусором подбросит.

Просто надо опустошать мусорные урны вовремя, говорят наблюдательные, - и те не будут пачкаться так сильно, не будет такого непривлекательного вида на улицах. Или менять урны дешевле обходится городу?

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА