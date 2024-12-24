Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Декабря Завтра: Adams, Ieva

Рейды на дорогах: увеличилось число пойманных пьяными водителей

Редакция PRESS 24 декабря, 2024 10:34

Важно 0 комментариев

Valsts policija

В связи с праздниками увеличилось количество водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили LETA в Госполиции.

В понедельник Государственная полиция провела 2 562 проверки водителей, поймав 13 пьяных водителей. Больше всего человек было проверено в Рижском регионе - 1 349, где было обнаружено пять пьяных водителей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили три уголовных дела за вождение в нетрезвом виде и вождение без прав в Рижском и Курземском регионах, а также одно уголовное дело за вождение под воздействием наркотических средств в Рижском регионе.

Трое из задержанных нетрезвых водителей находились под воздействием менее одного промилле алкоголя. Остальные десять человек находились в состоянии алкогольного опьянения, и их транспортные средства будут конфискованы или будет взыскана их стоимость.

Четырехдневные рейды показали, что наибольшее количество нетрезвых водителей приходится на возрастную группу от 31 до 50 лет, за ней следует группа старше 50 лет, а затем водители моложе 30 лет.

«Также все чаще встречаются нетрезвые водители с большим количеством промилле», - подчеркивают в полиции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В темноте, под дождем и без светоотражателей: в Золитуде такси сбило ребенка и бабушку на пешеходном переходе

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

В рижском районе Золитуде, водитель такси сбил двоих людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мнения местных жителей разделились: одни считают, что переход опасен в темное время суток из-за недостаточного освещения, другие винят в происшествиях самих пешеходов, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.

В рижском районе Золитуде, водитель такси сбил двоих людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мнения местных жителей разделились: одни считают, что переход опасен в темное время суток из-за недостаточного освещения, другие винят в происшествиях самих пешеходов, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3.

Читать
Загрузка

Зарплаты, пенсии, налоги: чего ждать латвийцам в новом году

Выбор редакции 12:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чего латвийцам ждать от государственного бюджета нового года? Каждый надеется на лучшее: на повышение зарплаты, снижение налогов и цен на основные товары и коммунальные услуги, пенсионеры, конечно, - увеличения пенсий...В новой подборке полезной информации  - об основных акцентах нового госбюджета.

Чего латвийцам ждать от государственного бюджета нового года? Каждый надеется на лучшее: на повышение зарплаты, снижение налогов и цен на основные товары и коммунальные услуги, пенсионеры, конечно, - увеличения пенсий...В новой подборке полезной информации  - об основных акцентах нового госбюджета.

Читать

Семья белорусов в Латвии оказалась в бюрократической ловушке: либо паспорт для новорожденной, либо тюрьма

Важно 12:03

Важно 0 комментариев

В Риге в семье эмигрантов из Белоруссии родилась девочка Мара. Ребенок уже какое-то время не может получить никаких документов, потому что по закону за ними нужно ехать на родину её родителей, где этих самых родителей могут немедленно посадить, сообщает "Настоящее время. Балтия".

В Риге в семье эмигрантов из Белоруссии родилась девочка Мара. Ребенок уже какое-то время не может получить никаких документов, потому что по закону за ними нужно ехать на родину её родителей, где этих самых родителей могут немедленно посадить, сообщает "Настоящее время. Балтия".

Читать
Загрузка

Чёрные дни для кошельков: подводные камни рождественских акций

Бизнес 11:53

Бизнес 0 комментариев

Самое время покупок, а значит, и трат, – это нынешние предпраздничные дни. А благодаря рекламе скидок в торговле этот ажиотаж растягивается на недели. И в результате оказывается, что собственно к празднику люди остаются без денег и не всегда удовлетворенные покупками...Мы искали подводные камни рекламных акций.

Самое время покупок, а значит, и трат, – это нынешние предпраздничные дни. А благодаря рекламе скидок в торговле этот ажиотаж растягивается на недели. И в результате оказывается, что собственно к празднику люди остаются без денег и не всегда удовлетворенные покупками...Мы искали подводные камни рекламных акций.

Читать

Господи, лучше бы наркотики или секс в туалете… В одной школе жутчайшее ЧП: пели на русском

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

«Я протестовал устно, но безрезультатно»; общественность в шоке от инцидента в музыкальной школе", - так озаглавлен текст на портале "Неаткариги". Ну какой родитель не кинется тут же читать: боже, что же там - наркотики, быстрый секс между старшеклассниками в туалете, взрывчатка в учительской? Нет, всё гораздо хуже...

«Я протестовал устно, но безрезультатно»; общественность в шоке от инцидента в музыкальной школе", - так озаглавлен текст на портале "Неаткариги". Ну какой родитель не кинется тут же читать: боже, что же там - наркотики, быстрый секс между старшеклассниками в туалете, взрывчатка в учительской? Нет, всё гораздо хуже...

Читать

Весь мир следит за передвижением оленей Санты Клауса в режиме реального времени

Важно 11:11

Важно 0 комментариев

Каждое Рождество на сайте Flightradar24 можно следить за передвижением саней Санты Клауса в режиме реального времени.

Каждое Рождество на сайте Flightradar24 можно следить за передвижением саней Санты Клауса в режиме реального времени.

Читать

Переименовать то легко, не так просто отремонтировать… Возник вопрос по ул. Пурвитиса (быв.Тургенева)

Важно 11:00

Важно 0 комментариев

Читатель портала Press.lv Дайнис попросил разобраться, в чем причина перекрытия сразу двух полос движения на бывшей улице Тургенева (ныне Вилгелма Пурвитиса):

Читатель портала Press.lv Дайнис попросил разобраться, в чем причина перекрытия сразу двух полос движения на бывшей улице Тургенева (ныне Вилгелма Пурвитиса):

Читать