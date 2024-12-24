Рейды на дорогах: увеличилось число пойманных пьяными водителей

В понедельник Государственная полиция провела 2 562 проверки водителей, поймав 13 пьяных водителей. Больше всего человек было проверено в Рижском регионе - 1 349, где было обнаружено пять пьяных водителей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили три уголовных дела за вождение в нетрезвом виде и вождение без прав в Рижском и Курземском регионах, а также одно уголовное дело за вождение под воздействием наркотических средств в Рижском регионе.

Трое из задержанных нетрезвых водителей находились под воздействием менее одного промилле алкоголя. Остальные десять человек находились в состоянии алкогольного опьянения, и их транспортные средства будут конфискованы или будет взыскана их стоимость.

Четырехдневные рейды показали, что наибольшее количество нетрезвых водителей приходится на возрастную группу от 31 до 50 лет, за ней следует группа старше 50 лет, а затем водители моложе 30 лет.

«Также все чаще встречаются нетрезвые водители с большим количеством промилле», - подчеркивают в полиции.