Ребёнок в отчаянии рыдал — отец спал пьяным, а мать была задержана за рулём с 1,94 промилле

При проверке по месту проживания выяснилось, что и отец ребёнка также находится в состоянии опьянения — 0,87 промилле. В доме находился ребёнок 2023 года рождения, который, по словам полицейских, громко плакал, а его отец лежал без движения и не реагировал на происходящее.

Против женщины начат уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также два административных дела — одно из которых касается ситуации с ребёнком. Мальчик передан под опеку другого члена семьи.