Разведка: большинство нарушителей санкций в Латвии — не местные предприятия

По его словам, СФР не предписывает латвийским предприятиям прекратить экономическое сотрудничество со среднеазиатскими странами, поскольку они не находятся в санкционных списках, однако нельзя отрицать, что были случаи, когда российские товары попадали на рынок Европейского союза (ЕС) под видом продукции из Средней Азии, а санкционные товары из ЕС через эти страны попадали в Россию.

Ильенков сообщил, что в результате работы СФР в Латвии был заморожен 101 объект недвижимости находящихся под санкциями лиц, но один человек недавно был исключен из санкционных списков, поэтому один из объектов исключен из их числа.

Также в Латвии заморожены финансовые средства на сумму более 60 млн евро, и за последнюю неделю эта сумма увеличилась примерно на 10 млн евро.