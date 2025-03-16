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«Разобрали даже печь по кирпичику!» Как арендаторы пакостят хозяевам домов и квартир

Neatkarīgā Rīta Avīze 16 марта, 2025 10:08

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Когда сдаешь жилье, всегда есть риск, что что-нибудь испортят или прихватят при выезде. Таких историй множество, среди них есть самые невероятные и даже абсурдные. Об одной из них рассказал портал Tautaruna.nra.lv.

Хозяин съемной квартиры написал в соцсети "Х" о том, что жильцы "сделали ноги", забрав с собой даже посудомоечную машину. Это была семья в возрасте 45-50 лет с сыном примерно 10 лет. "Мужчина казался приличным, но оказалось, не совсем".

 Жертва кражи не возлагает особых надежд на полицию: хотя личность жильца известна, вряд ли его удастся легко найти.

У комментаторов, как водится, в жизни тоже не обошлось без душераздирающих историй:

- У меня жильцы украли малогабаритную картину. После заявления в полицию несколько дней спустя ее подбросили в почтовый ящик. Полиция прислала постановление о закрытии дела, в котором было написано, что "картина найдена - она упала за буфет". Арендатор служила во внутренних органах.

- Давно уже в соседской квартире жили довольно-таки крутые арендаторы. Когда выехали, забрали все подчистую: краны, розетки, ручки и т.д. Хозяин так и сел на ж...

- У нас в свое время жильцы украли даже... шторы. Нашли воровку довольно быстро, практически все вещи вернули, только к ответственности так никого и не привлекли - все-таки мать с тремя детьми... Задержали, потом отпустили, пока идет следствие. Прелестно.

- У нас одна жилица, уходя, ободрала все обои и выдернула электропроводку.

- Ой, воруют все, что можно. На хуторе, когда какое-то время никто постоянно на месте не жил, разобрали даже печь по кирпичику. Уносят все, что можно унести.

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