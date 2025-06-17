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Ракетные удары, астрономические цены на паром: латвийцы ищут возможности покинуть Израиль

tv3.lv 17 июня, 2025 14:19

Мир 0 комментариев

Возможности покинуть Израиль постоянно меняются, передвижение по стране остаётся опасным из-за угрозы новых массированных атак со стороны Ирана. Израильская воздушная граница по-прежнему закрыта, и Латвия, как и другие страны, ищет способы эвакуации своих граждан, в том числе воздушным путём.

Об этом в интервью TV3 рассказала Ирина Рубинчика, руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Израиле.

«Конечно, люди боятся. К сожалению, число погибших растёт. Противоракетная система Израиля не всегда справляется с количеством и мощностью иранских ракет. Только теперь я по-настоящему понимаю, что чувствовали украинцы, когда по их городам наносились удары», — призналась она.

Несмотря на обстановку, Рубинчика продолжает ходить на работу. В здании, где она находится, оборудовано защищённое помещение. Однако женщина не скрывает, что испытывает стресс и подумывает об эвакуации, хотя это и очень сложно.

«Передвигаться по суше — тоже риск. Теоретически можно было бы доехать до Египта, до контрольно-пропускного пункта на Синайской границе, но это далеко. За две-три часа дороги может случиться всё — и дроны, и ракеты», — говорит она.

Некоторые рассматривают выезд через Иорданию. Возможность покинуть Израиль морским путём становится всё менее реалистичной, подтверждают в Министерстве иностранных дел.

«Говорят о переправе на Кипр, но цены — астрономические, до 4000 евро за место. И даже такие варианты становятся всё менее доступными. Наиболее реальными остаются маршруты через Египет и Иорданию. Но мы настоятельно рекомендуем: если человек действительно хочет уехать, пусть обязательно связывается с Консульским департаментом. Мы постоянно на связи с коллегами из ЕС и с Министерством иностранных дел Израиля», — подчёркивает пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

В консульском реестре зарегистрированы несколько десятков граждан Латвии, желающих покинуть Израиль. По данным МИД, пока лишь немногим удалось это сделать.

В Тель-Авиве застряли журналисты из стран Балтии, в том числе Улдис Кезберис с Латвийского радио. Они должны были вылететь домой в пятницу, однако оказались в дороге в момент, когда Израиль начал ракетный удар по Ирану.

«Мы ехали к аэропорту, когда некоторым пришли странные SMS: якобы ожидается сильное землетрясение. Это всех озадачило. Потом сказали — нет, всё в порядке. Мы продолжали путь, начали читать новости и поняли: Израиль начал удары по Ирану. Водитель сказал, что дальше мы не поедем», — рассказал Кезберис.

Группа журналистов до сих пор не знает, когда и как сможет покинуть страну. «Я стараюсь сохранять спокойствие и жду чего-то определённого. Варианты вроде бы есть, но ничего конкретного пока не говорят», — добавил он.

Литва планирует эвакуировать своих граждан по суше в Иорданию, откуда их доставит домой армейский самолёт. Латвийское Министерство иностранных дел совместно с авиакомпанией airBaltic продолжает рассматривать возможность организации эвакуационного рейса.

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