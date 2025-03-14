Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Марта Завтра: Matilde, Ulrika
Доступность

Работы много, платят мало: зарплата социальных работников по регионам различается в два раза

la.lv 14 марта, 2025 10:45

Латышские СМИ 0 комментариев

Статистика показывает, что социальных работников не хватает по всей Латвии - в целом по стране норма (один специалист на 1000 жителей) выполняется на 77%, наихудшая ситуация в Рижском регионе планирования - 53%, в Латгале норма даже превышена, в Земгале ситуация близка к норме.

Одной из причин большого количества вакансий является неконкурентоспособная заработная плата и большой объем обязанностей, которые существенно отличаются в государственных и муниципальных социальных службах, поэтому специалисты предпочитают работать в государственном секторе. Число социальных работников в социальных службах (без учета структурных подразделений) в стране сокращается - в 2021 году их было 1473, а в 2023 году - 1455. Количество вакансий составляет 428, но реально их 148. Это можно объяснить тем, что предусмотренные в регламенте должности в социальных службах не созданы, заявила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам представитель Министерства благосостояния Илзе Шкроделе-Дубровска.

Тот факт, что вакансии не заполняются в течение длительного времени, а рабочие обязанности перераспределяются между имеющимися сотрудниками, увеличивает риск профессионального выгорания и является препятствием для развития новых социальных услуг в самоуправлениях, подтверждает исследование 2023 года. Что касается заработной платы, то она составляет от 880 евро в Краславском крае до 1796 евро в Ропажском крае, и у 61% работников социальных служб зарплата не достигает минимального размера для этих должностей - 1157 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Билеты со скидками на электрички больше продавать не будут: важные изменения для пассажиров

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

На железнодорожных маршрутах Рига-Елгава и Рига-Лиепая больше нельзя будет купить билеты со скидками в 5% или 10%, которые ранее применялись на сайтах Pasažieru vilciens и Vivi. Вместо этого осуществляется переход на единую систему продажи билетов на общественный транспорт, сообщает 360TV Ziņas.

На железнодорожных маршрутах Рига-Елгава и Рига-Лиепая больше нельзя будет купить билеты со скидками в 5% или 10%, которые ранее применялись на сайтах Pasažieru vilciens и Vivi. Вместо этого осуществляется переход на единую систему продажи билетов на общественный транспорт, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

«Обещали до победы! Трамп позвонил?» Рижан возмутило исчезновение украинских флагов с автобусов

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

“Rīgas satiksme” обещала, что до победы Украины в войне против России в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет также виден украинский, но так ли это на самом деле? Об этом пишет LA.LV.

“Rīgas satiksme” обещала, что до победы Украины в войне против России в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет также виден украинский, но так ли это на самом деле? Об этом пишет LA.LV.

Читать

Профсоюз грозит иском: airBaltic продолжает заключать незаконные трудовые договоры

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Переговоры Латвийского авиационного профсоюза (LAA) с правлением национального авиаперевозчика airBaltic о новых условиях трудовых договоров зашли в тупик. Предприятие продолжает подписывать со стюардами и пилотами договоры, нарушающие латвийское трудовое законодательство, пишет LSM+.

Переговоры Латвийского авиационного профсоюза (LAA) с правлением национального авиаперевозчика airBaltic о новых условиях трудовых договоров зашли в тупик. Предприятие продолжает подписывать со стюардами и пилотами договоры, нарушающие латвийское трудовое законодательство, пишет LSM+.

Читать

Этой ночью над миром можно было наблюдать «кровавую луну». ФОТО, ВИДЕО

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

14 марта 2025 года ознаменовалось не только полнолунием в Деве, но еще и лунным затмением, а также так называемым феноменом "кровавой луны". 

14 марта 2025 года ознаменовалось не только полнолунием в Деве, но еще и лунным затмением, а также так называемым феноменом "кровавой луны". 

Читать

Новый мост Rail Baltica протекает во время дождя

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии 0 комментариев

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Пассажирам Центрального рынка, одной из самых оживлённых остановок Риги, предстоит столкнуться с проблемой затопления в дождливую погоду. Оказалось, что строительство нового моста, создававшегося в рамках проекта Rail Baltica, ещё не завершено, и вода не отводится должным образом, сообщает LSM+.

Читать

airBaltic обвиняют в покупке российского топлива в обход санкций

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания airBaltic закупила авиационное топливо в России после вторжения России на Украину, в нарушение санкций Европейского союза, сообщает La.lv со ссылкой на The Moscow Times.

Латвийская авиакомпания airBaltic закупила авиационное топливо в России после вторжения России на Украину, в нарушение санкций Европейского союза, сообщает La.lv со ссылкой на The Moscow Times.

Читать

Нужно посмотреть правде в глаза: бывший посол Латвии прокомментировал ситуацию с Россией, США и НАТО

Выбор редакции 13:04

Выбор редакции 0 комментариев

Бывший посол Латвии, работавший также в России, Гинтс Егерманис в программе "1:1" Латвийского телевидения рассказал, можем ли мы до сих пор полагаться на НАТО.

Бывший посол Латвии, работавший также в России, Гинтс Егерманис в программе "1:1" Латвийского телевидения рассказал, можем ли мы до сих пор полагаться на НАТО.

Читать