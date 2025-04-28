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Путин снова объявил о перемирии в Украине — в честь Дня Победы

© BBC 28 апреля, 2025 16:02

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Scanpix/Gavriil Grigorov /POOL Moscow Russia

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке боевых действий в Украине на три дня — на время празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны. До этого он объявлял перемирие на Пасху, сообщает BBC.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — сообщили в Кремле.

В заявлении также говорится, что украинская сторона, по мнению Москвы, «должна последовать этому примеру».

Президент Украины Владимир Зеленский пока не прокомментировал новое заявление Путина о перемирии, приуроченному к 9 мая, когда в Москву на парад на Красной площади приедут главы многих стран.

Ранее Путин уже объявлял «перемирие», приуроченное к празднованию Пасхи.

18 апреля он объявил об одностороннем прекращении огня в Украине, которое должно было действовать 30 часов — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по московскому времени.

В Киеве на заявление Путина отреагировали скептически, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на «тишину» украинская армия будет отвечать «зеркально». Утром в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, Зеленский написал в социальных сетях, что «российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине».

Российское минобороны утверждало, что соблюдает режим прекращения огня и обвиняло в его нарушении украинскую сторону.

Западные эксперты также не поверили в искренность намерений Путина. По их мнению, российский лидер объявил перемирие для того, чтобы сохранить расположение президента США Дональда Трампа.

Заявление Путина о «пасхальном перемирии» прозвучало меньше, чем через сутки поле того, как Трамп вслед за госсекретарем США Марко Рубио пригрозил прекратить попытки мирного урегулирования, если Москва и Киев не достигнут прогресса в переговорах в ближайшее время.

В пятницу, 25 апреля, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф вновь прилетел в Москву на встречу с Путиным, после чего Кремль сообщил, что на ней обсуждалась возможность прямых переговоров между Россией и Украиной.

На следующий день Трамп, прилетев в Рим на похороны папы Франциска, написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украины якобы «очень близки к сделке» и теперь «две стороны теперь должны встретиться, на очень высоких уровнях, чтобы "закончить это"».

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