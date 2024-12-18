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Путин отправил своего сына на войну в Украину? (ФОТО)

Euronews 18 декабря, 2024 15:11

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В соцсетях на китайском языке распространяют ложную информацию о том, что российский президент якобы отправил своего сына на фронт, сообщает euronews.

В социальных сетях появилось видео, на котором президент России Владимир Путин якобы отправляет своего сына на линию фронта в Украину.

В публикации на сайте X на китайском языке говорится, что, как и председатель КНР Мао Цзэдун до него, Путин отправил своего сына на войну, что свидетельствует о том, что он действительно защищает свою страну. Лидеры "стран-агрессоров" тем временем просто прячут своих детей подальше, говорится в посте.

На приложенном видео Путин прикрепляет медаль на китель молодого человека в военной форме, а затем пожимает ему руку.

В социальных сетях, таких как TikTok, Facebook и X, появилось множество других сообщений с аналогичными утверждениями о якобы отправленном на войну сыне Путина, причем почти все они написаны на китайском языке.

Однако они полностью вводят в заблуждение, так как описания к видео не соответствуют действительности.

Единственный правдивый момент - это ссылка на Мао: он действительно позволил своему сыну Мао Аньину воевать в Корейской войне, где тот погиб в результате авиаудара в 1950 году.

Обратный поиск изображений по кадру из видео приводит нас к фотографиям Путина, позирующего с тем же человеком на том же мероприятии, что раскрывает его истинную личность.

Например, на этой фотографии, сделанной российским изданием Ria Novosti Mediabank, этот человек назван старшим лейтенантом Степаном Беловым.

На видео и фото запечатлено, как Путин присваивает ему звание Героя Российской Федерации на церемонии вручения наград выдающимся россиянам в различных областях в декабре 2022 года.

Кремль также разместил на своем сайте видео с того же мероприятия, на котором Белов назван тем же именем.

В различных новостных сообщениях и на сайтах говорится, что Белов родился в 1996 году в городе Октябрьский, Республика Башкортостан.

EuroVerify не удалось выяснить, имеет ли он какие-либо личные связи с Путиным, но нет никаких доказательств того, что он его сын.

Семья Путина в значительной степени окутана тайной, но ранее он подтвердил, что у него есть две дочери.

Екатерина Тихонова и Мария Воронцова стали объектами санкций США, Великобритании и ЕС в 2022 году в ответ на войну РФ против Украины.

В СМИ давно появлялись сообщения о том, что у Путина есть еще тайные дети от других браков и внебрачных связей, но ни одно из них не подтверждено.

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