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Путин готов встретиться с Зеленским, но и только: подписывать с ним мирное соглашение не готов

Редакция PRESS 19 июня, 2025 13:12

Мир 0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры о завершении войны с президентом Украины Владимиром Зеленским, но отказался признать его легитимным главой государства для подписания мирного соглашения. «Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского экономического форума, сообщает The Moscow Times.

По его словам, встреча с Зеленским возможна на «завершающем этапе» переговоров, «чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, поставить точку». «Но точку надо [поставить], подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — отметил Путин. Он добавил, что в «пропагандистском плане» можно говорить «все, что угодно о легитимности» Зеленского, но российским властям важна «не пропагандистская составляющая, а юридическая».

Путин сослался на Конституцию Украины, согласно которой президент избирается на пять лет. «Способа продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», — сказал президент РФ, добавив, что при военном положении продлеваются полномочия только Верховной рады. Также Путин отметил, что по конституционному устройству Украины является президентско-парламентской республикой. «Это означает, что все органы власти формируются президентом», но если глава государства не легитимен, то «вся система власти становится не легитимной», заключил Путин. С кем в таком случае российские власти собираются подписывать потенциальное мирное соглашение, он не уточнил. Ранее Путин говорил, что поставить подпись под документом может председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

В марте Путин предлагал ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в стране президентские выборы. Он напомнил, что подобные прецеденты были в Восточном Тиморе, новой Гвинее и частях бывшей Югославии. Это заявление Путина «взбесило» президента США Дональда Трампа, который пригрозил России ужесточением санкций, если Москва не согласится на прекращение огня.

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