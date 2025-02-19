Путевки в Голливуд: начинаются традиционные Дни Михаила Казиника в Риге

Пока юные инструменталисты и вокалисты подают заявки на участие и вовсю готовятся к состязаниям, предлагаем всем неравнодушным к музыке жителям Латвии изучить афишу. Потому что только здесь, на «Восходящих звездах», на сцену выходят не только будущие артисты, но и члены жюри. А это удивительная компания. Каждый – яркая личность и музыкант с именем, каждый когда-то побывал в шкуре конкурсанта и вышел победителем, каждый может послужить примером начинающим коллегам.

Возглавляет жюри Михаил Казиник, выдающийся просветитель, историк искусств, писатель, педагог, скрипач. Многие тысячи людей благодаря ему полюбили музыку или сумели взглянуть на нее другими глазами – как на что-то живое, благословенное, дарящее радость и утешение. По доброй традиции, Михаил встретится с публикой на творческом вечере и проведет финальный гала-концерт.

В настоящее оргкомитет -- Международный центр талантов (МЦТ) – занимается приемом заявок, готовится к проведению состязаний, концертов, мастер-классов и благотворительных акций, без которых практически невозможно представить себе «Восходящие звезды» (подробности на официальном сайте конкурса ict-stars.eu). Первый тур проходит online.

Прослушивания второго тура состоятся 28 февраля и 1 марта в Реформаторской церкви Риги. Победителей ждут награды и гранты самого МЦТ, денежные гранты благотворительного фонда Vivat Future, возможность представить свою страну на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Лос-Анджелесе (Worldstars, США, wcopa.com), индивидуальные за/нятия с членами жюри, участие в Летней академии Нелли Школьниковой для скрипачей и виолончелистов (Франция, shkolnikovaacademy.com), выступление на Гала-концерте с членами жюри конкурса.

В состав жюри XV Международного конкурса молодых исполнителей «Восходящие звезды» вошли (в алфавитном порядке):

доктор искусств, профессор Латвийской музыкальной академии имени Витолса, историк музыки, этномузыколог и скрипач Борис Аврамец (Латвия);

прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия);

пианист Вячеслав Зубков (Израиль);

скрипач, альтист, дирижёр, педагог, музыкальный организатор Назар Кожухарь (Казахстан);

обладатель Гран-при «Восходящих звезд-2009» и лауреат множества других международных конкурсов скрипач Дайнис Медяник (Латвия-Германия);

профессор Королевской консерватории Антверпена, концертмейстер Национального оркестра Бельгии, скрипач Алексей Мошков (Бельгия);

известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США).

Возглавляет жюри маэстро Михаил Казиник (Швеция).

А вот и главное сокровище Дней Михаила Казиника в Риге – череда прекрасных концертов, которые будут интересны любому слушателю:

-- встреча с Михаилом Казиником, на которой маэстро расскажет о своей новой книге и о главной тайне Пушкина. 26 февраля, Арт-Амбар на улице Алксная;

-- «Серенады любви»: этот концерт вокальной музыки объединит обладателя «шаляпинского» глубокого и подвижного баса, номинанта Grammy Михаила Светлова из США, примадонну Латвийской Нациаональной оперы Юлию Васильеву, чье сопрано отличается одновременно и удивительной легкостью, и наполненностью звучания, а также пианиста из Израиля Вячеслава Зубкова, покорившего своей игрой публику рижского гала-концерта 2024 года. В программе – сливки сливок, красивейшие оперные арии, чудесные романсы, популярные итальянские песни. 27 февраля, Малая гильдия;

-- «Музыка для двоих»: бывшие однокурсники по Московской консерватории -- великолепный струнник-универсал, уникальный специалист по старинной музыке Назар Кожухарь и профессор Алексей Мошков -- перенесут публику на несколько веков назад и окунут в божественные звуки Моцарта и Гайдна. Это благотворительный концерт в пользу ремонта здешнего органа. 27 февраля, Церковь святого Петра;

-- "Пламя": на сцену выйдет Дайнис Медяник, талантливый молодой артист, карьера которого расцветает на глазах у латвийских зрителей. В 2009 году юный скрипач впервые выступил на конкурсе «Восходящие звезды» и победил, получив путевку на Copenhagen Summer Festival. Сейчас Дайнис – лауреат и финалист престижных международных состязаний, солист, концертмейстер Оснабрюкского симфонического оркестра. В дуэте с ним и соло выступит лауреат международных конкурсов Мария Вирки. Среди достижений пианистки – два Гран-при «Восходящих звезд». Название концерту дала воистину огненная программа из сочинений Сарасате, Брамса, Изаи, Равеля, а также Баха, Шопена и Чайковского. 28 февраля, Реформаторская церковь на улице Марсталю;

-- наконец, 2 марта в Малой Гильдии состоится торжественный Гала-концерт «Восходящих звезд», самое значимое событие Дней Казиника в Риге. В нем примут участие лучшие конкурсанты, члены жюри Михаил Светлов и Юлия Васильева, Вячеслав Зубков и Дайнис Медяник приготовят сюрпризы для слушателей, а Алексей Мошков и Назар Кожухарь будут солировать в исполнении знаменитой Концертной симфонии Моцарта для скрипки, альта и камерного оркестра. Дирижер вечера – молодой Артур Гайлис, а ведущим выступит маэстро Михаил Казиник.