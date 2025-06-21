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Психиатр о смертях на дороге: «Психопаты за рулём!» Полиция в тревоге ждёт длинных выходных

© Lsm.lv 21 июня, 2025 11:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В преддверии четырёхдневных праздников Лиго и Яновой ночи Государственная полиция Латвии усилила патрули и готовится к массовым рейдам на дорогах. Причины для беспокойства есть: за первые шесть месяцев этого года в ДТП погибли уже 48 человек — на 10 больше, чем за тот же период прошлого года.

Часть погибших — пешеходы, но многие — водители, которые переоценили свои навыки или возможности машины.

Всего за последние шесть лет на дорогах Латвии погибли 700 человек — в среднем более 100 в год. Самым тяжёлым был 2021 год, однако и этот год начался неблагополучно.

Статистика погибших в ДТП:
2020 — 140 человек
2021 — 151
2022 — 115
2023 — 137
2024 — 111 (по состоянию на июнь)
В этом году, по данным на 19 июня, уже 48 погибших (в прошлом году на ту же дату — 38).

«Уже сейчас на 10 человек больше, чем в прошлом году на ту же дату. Хотелось бы надеяться, что ситуация будет улучшаться, но пока сознательность водителей почти не меняется», — отметил начальник Управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.

По его словам, многие водители продолжают переоценивать свои возможности, злоупотребляют алкоголем. «Это в каком-то смысле наша национальная особенность: пока стоит полицейский с радаром, все едут нормально, как только он отвернулся — опять превышение».

По мнению психиатра Мариса Таубе, такая агрессивная манера вождения часто отражает внутренние проблемы: «Такие люди — по сути психопаты, хотя к психиатрам не ходят. Агрессивная езда, желание "доказать", подрезать — это проявление внутренней агрессии или жизненных неудач».

Отдельной проблемой он назвал ситуацию с молодёжью: у многих просто нет денег на обучение в автошколе и сдачу экзаменов. «Если бы государство открыло автотреки, где можно отработать навыки, и помогло молодёжи с получением прав, было бы меньше тех, кто потом ездит без прав и нарушает».

Полиция обещает в праздничные дни активное присутствие как в городах, так и на сельских дорога. Запланированы массовые рейды и патрули.

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