Прячься, кто может: Рижская дума опубликовала карту убежищ

"Мы, наконец, опубликовали карту убежищ Риги.

Пока создание общенациональной карты убежищ еще находится в процессе, мы решили действовать активно и опубликовать карту принадлежащих самоуправлению, проверенных и маркированных Рижской думой убежищ.

Мы создали отдельный уровень информации о безопасности, который позволяет просматривать не только убежища, но и места сбора и критически важные банкоматы.

По мере продолжения работ по обследованию и разметке карта будет постоянно обновляться", - написала она.

С картой можно ознакомиться здесь: experience.arcgis.com