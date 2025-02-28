Против художника Кристиана Бректе начат уголовный процесс

Госполиция подтвердила Satori, что возбуждено уголовное дело в связи с опубликованным 17 ноября 2024 года видеороликом, в котором художник запечатлен перед памятником "Мать Латвия" с сырым бычьим сердцем в руках.

Видео расследуется по статье 229 Уголовного закона, то есть за "уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

По словам Бректе, уголовное дело было возбуждено по заявлению депутата Национального объединения Илзе Индриксоне и ряда других депутатов Нацблока. Но он не считает, что претензии обоснованы. Наоборот, на его взгляд, такое посягательство на культуру, дискредитирует должность законодателя.

Художник также подчеркивает, что возбуждение уголовного дела в отношении произведения искусства является угрозой свободе слова и художественного самовыражения, гарантированной Конституцией.

«Искусство напрямую показывает, насколько свободна страна. Если вы не свободны выражать себя в искусстве, это означает, что вы не свободны и в других областях», — объясняет Бректе.

Ранее Бректе уже был под следствием - в 2021 году по заявлению адвоката Виктории Жаркиной Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту якобы имевшего место изображения в его работах детской порнографии и сексуального насилия. Дело было прекращено, так как состав уголовного преступления не был установлен.