Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

Против агрессивных пациентов: медиков неотложки вооружат газовыми баллончиками

© LETA 13 марта, 2025 11:36

Новости Латвии 0 комментариев

Сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) будет разрешено использовать специальные средства защиты (газовые баллончики), чтобы отражать во время вызовов нападения пациентов или их родственников. В таких случаях сотрудникам скорой помощи также будет разрешено записывать происходящее на видео с помощью индивидуальной нательной камеры.

Раньше закон не позволял сотрудникам СНМП использовать подобные средства, а теперь Минздрав разработал законопроект, который разрешит их применение и обеспечит финансирование для их приобретения.

В повседневной работе сотрудникам скорой помощи нередко приходится иметь дело с агрессивными, нетрезвыми или находящимися под воздействием одурманивающих веществ пациентами и их родственниками. Такие ситуации представляют опасность для медиков, кроме того, им сложно оказать помощь пациенту.

Проведенный в 2023 году СНМП опрос показал, что такие случаи происходят достаточно часто - из 84 сотрудников бригад 70 сталкивались с агрессией со стороны пациентов или их родственников, причем не только вербальной (обзывательствами и угрозами расправы), но и физической, когда пациенты нападали с кулаками, царапались, запирали медиков в помещении, портили имущество.

Согласно статистике, в 2022 году было зафиксировано 10 случаев нападения на сотрудников СНМП, а в 2023 году - уже 20. В эту статистику не входят случаи, когда пострадавших не было, но ситуация была очень опасной.

Фактически каждый день в скорую помощь поступает вызов, когда необходимо присутствие полиции. Хотя сотрудничество с полицией налажено, возможности полицейских ограничены, и они не всегда могут быстро отреагировать.

Если сотрудники бригады скорой помощи, почувствовав угрозу во время вызова, смогут предупреждать о возможности использования специальных средств, в некоторых случаях это, возможно, удержит агрессивного пациента или его родственников от нападения.

В свою очередь запись на камеру будет служить доказательством нападения и угроз.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Место за решеткой в аренду: Швеции и Нидерландам предлагается воспользоваться эстонскими тюрьмами

Мир 15:50

Мир 0 комментариев

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Читать
Загрузка

За «клевету на Лукашенко»: гражданина Латвии приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Читать

Где ж рабочих наберёмся? 15 компаниям запретили нанимать иностранцев

Выбор редакции 15:34

Выбор редакции 0 комментариев

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Читать

Национальное объединение возмущено: в Сейме разрешено говорить по-русски. Теперь официально

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Читать

ViVi и полиция ищут вандала: изрисовал сидения нового поезда белой краской

ЧП и криминал 15:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Читать

Поэтому Латвия умирает: Силине во время дебатов напомнили о самом главном

Важно 15:04

Важно 0 комментариев

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

Читать

На пятницу метеорологи грозят жёлтым предупреждением

Важно 14:59

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Читать