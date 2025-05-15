В этом году букмекеры крайне плохо предсказывают результаты Евровидения. Целый ряд песен, которым прочили финал, выбыли из первого полуфинала. Вместо двух танцевальных хитов, сопровождаемых потрясающими шоу, зрители решили отправить в финал веселый хит и умиротворяющую балладу. А это значит, что изменились настроения в обществе.

Букмекеры услышали европейские настроения, и накануне второго полуфинала соревнований таблицы прогнозов существенно изменились. И они изменились в лучшую сторону для нашей группы «Tautumeitas»! Если ранее эксперты считали, что Латвия не попадет в финал, то теперь наши шансы внушительно возросли в таблицах мировых букмекеров. Букмекеры считают, что сегодня Латвия войдет в десятку лучших!

Участники второго полуфинала выступят в четверг, 15 мая, таком порядке:

1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

2. Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli

3. Ирландия: EMMY – Laika Party

4. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi

5. Армения: PARG – SURVIVOR

6. Австрия: JJ – Wasted Love

7. Греция: Klavdia – Asteromáta

8. Литва: Katarsis – Tavo Akys

9. Мальта: Miriana Conte – SERVING

10. Грузия: Mariam Shengelia – Freedom

11. Дания: Sissal – Hallucination

12. Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

13. Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

14. Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

15. Сербия: Princ – Mila

16. Финляндия: Erika Vikman – ICH KOMME