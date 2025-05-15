В этом году букмекеры крайне плохо предсказывают результаты Евровидения. Целый ряд песен, которым прочили финал, выбыли из первого полуфинала. Вместо двух танцевальных хитов, сопровождаемых потрясающими шоу, зрители решили отправить в финал веселый хит и умиротворяющую балладу. А это значит, что изменились настроения в обществе.
Букмекеры услышали европейские настроения, и накануне второго полуфинала соревнований таблицы прогнозов существенно изменились. И они изменились в лучшую сторону для нашей группы «Tautumeitas»! Если ранее эксперты считали, что Латвия не попадет в финал, то теперь наши шансы внушительно возросли в таблицах мировых букмекеров. Букмекеры считают, что сегодня Латвия войдет в десятку лучших!
Участники второго полуфинала выступят в четверг, 15 мая, таком порядке:
1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
2. Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli
3. Ирландия: EMMY – Laika Party
4. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
5. Армения: PARG – SURVIVOR
6. Австрия: JJ – Wasted Love
7. Греция: Klavdia – Asteromáta
8. Литва: Katarsis – Tavo Akys
9. Мальта: Miriana Conte – SERVING
10. Грузия: Mariam Shengelia – Freedom
11. Дания: Sissal – Hallucination
12. Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
13. Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
14. Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise
15. Сербия: Princ – Mila
16. Финляндия: Erika Vikman – ICH KOMME