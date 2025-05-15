Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Мая Завтра: Airita, Arita, Sofija, Taiga
Доступность

Прогнозы букмекеров изменились: «Tautumeitas» могут попасть в финал Евровидения? (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2025 15:37

Для настроения 1 комментариев

LETA

Второй полуфинал конкурса песни «Евровидение» состоится в Базеле вечером в четверг, 15 мая, Латвию на нем представит группа «Tautumeitas», и, похоже, он будет еще более захватывающим, чем мы ожидали. В день полуфинала все прогнозы букмекеров внезапно перевернулись с ног на голову. Если раньше Латвии прочили одно из последних мест, то теперь букмекеры прочат финал «Таутумейтам».

В этом году букмекеры крайне плохо предсказывают результаты Евровидения. Целый ряд песен, которым прочили финал, выбыли из первого полуфинала. Вместо двух танцевальных хитов, сопровождаемых потрясающими шоу, зрители решили отправить в финал веселый хит и умиротворяющую балладу. А это значит, что изменились настроения в обществе.

Букмекеры услышали европейские настроения, и накануне второго полуфинала соревнований таблицы прогнозов существенно изменились. И они изменились в лучшую сторону для нашей группы «Tautumeitas»! Если ранее эксперты считали, что Латвия не попадет в финал, то теперь наши шансы внушительно возросли в таблицах мировых букмекеров. Букмекеры считают, что сегодня Латвия войдет в десятку лучших!

Участники второго полуфинала выступят в четверг, 15 мая, таком порядке:

1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

2. Черногория: Nina Žižić – Dobrodošli

3. Ирландия: EMMY – Laika Party

4. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi

5. Армения: PARG – SURVIVOR

6. Австрия: JJ – Wasted Love

7. Греция: Klavdia – Asteromáta

8. Литва: Katarsis – Tavo Akys

9. Мальта: Miriana Conte – SERVING

10. Грузия: Mariam Shengelia – Freedom

11. Дания: Sissal – Hallucination

12. Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

13. Люксембург: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

14. Израиль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

15. Сербия: Princ – Mila

16. Финляндия: Erika Vikman – ICH KOMME

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев (1)

Важно 18:41

Важно 1 комментариев

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

Читать
Загрузка

Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем (1)

Важно 18:27

Важно 1 комментариев

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге (1)

Важно 18:16

Важно 1 комментариев

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Читать

Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом (1)

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 1 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии (1)

Мир 17:55

Мир 1 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой (1)

Важно 17:46

Важно 1 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать

Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют (1)

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 1 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Читать