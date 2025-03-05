Продавал позволявшие смотреть российское ТВ ретрансляторы: прокуратура определила наказание

В ходе уголовного производства в отношении некоего мужчины за запрещенную предпринимательскую деятельность по обеспечению доступа к телеканалам российской пропаганды ему вынесено наказание в виде привлечения к общественным работам на 140 часов с лишением права на два года заниматься любым видом деятельности, связанной с обеспечением доступа к аудио - или телепрограммам.

В соответствии с обвинением мужчина в первой половине 2023 года с целью обойти введенные Национальным советом по электронным СМИ ограничения в отношении ретрансляции определенных российских телеканалов в Латвии в интернет-магазине "AliExpress" приобрел, а затем продал приемники программ, которые позволяли клиентам смотреть не менее восьми аудиовизуальных программ, не включенных в список ретранслируемых в Латвии программ, - "Первый канал", "НТВ", "РОССИЯ-1", "Россия-24", "Мир", "Звезда", "REN TV", "OРТ".

В случаях, если у клиентов возникли проблемы, из-за которых они не могли подключиться к российским телеканалам, мужчина предоставлял клиентам как телефонные консультации, так и за плату приезжал по их месту жительства, чтобы устранить возникшие проблемы, тем самым продолжая обеспечивать клиентам доступ к запрещенным аудиовизуальным программам.