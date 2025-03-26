После развода бывшие договорились, что Прилучный будет выплачивать Муцениеце по 100 тысяч рублей на каждого из их двоих детей. Однако позже Агата пересмотрела свое решение и потребовала у Павла 30% его доходов на содержание наследников до 2031 года.

После достижения их сыном Тимофеем 18 лет сумма должна была снизиться до 25% до совершеннолетия дочери Мии. Конкретную сумму не предали огласке, но она явно не устроила Прилучного, и он подал жалобу.

В апелляции актер отметил, что сын сейчас живет вместе с ним и его новой женой Зепюр Брутян. Мальчик по собственному желанию переехал к отцу и прервал общение с мамой, несмотря на то, что по промежуточному акту во время суда должен был жить с ней.

Следующее заседание, на котором суд окончательно решит, с кем должен остаться сын пары Тимофей, состоится 28 марта.

А сегодня закон встал на сторону актера. Павел не будет выплачивать Агате алименты в том размере, в котором она хочет. «Решение как незаконное отменено в полном объеме в апелляции. Принято новое решение об отказе выплат в полном объем. Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно. Хотелось бы отметить, что решение отменено не на основании факта, что Тимофей живет с отцом, а по другим основаниям. Он выплачивал и будет выплачивать средства на содержание своих детей», — заявила адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова.

Защита Прилучного отметила — ни он, ни Брутян не настраивают Тимофея против родной мамы. «Никто не запрещал и не препятствовал никогда никаким образом», — сказала Оксана.

Агата решение суда не комментирует. Ранее актриса отмечала, что очень устала от конфликтов и бесконечных разборок. Приедет ли она на заседание, которое состоится послезавтра, — неизвестно.