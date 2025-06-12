Президент Сербии отказался подписать декларацию саммита по Украине с призывом усилить санкции против России

Накануне, 11 июня, Вучич впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину и провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сербский президент поддержал территориальную целостность Украины, подчеркнув, что Белград остается приверженным принципам международного права и Устава ООН. Также Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении украинских территорий после окончания войны и заверил, что Киев всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда.

После начала войны в Украине Сербия отказалась присоединиться к международным санкциям против России, но осудила в ООН действия Москвы. Вучич неоднократно заявлял, что его страна проводит независимую политику в отношении России, а стратегической целью Сербии служит полноправное членство в Евросоюзе. В то же время Белград оказывал гуманитарную помощь Киеву, за которую Зеленский открыто выражал благодарность Вучичу.

В конце мая Служба внешней разведки (СВР) России обвинила сербские оборонные компании в поставках Киеву боеприпасов, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет. По данным российской спецслужбы, Сербия продает оружие Киеву, используя «фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников», в том числе стран НАТО — Чехии, Польши и Болгарии, а также африканских государств. В ответ на это Вучич заявил, что Сербия начнет отказывать покупателям в поставках боеприпасов, если выяснит, что конечным получателем оружия станет Украина.

До этого Financial Times писала, что Украина через третьи страны получила сербских боеприпасов на сумму около 800 млн евро. Вучич называл эту цифру «в целом точной» и отмечал, что Сербия не поставляет вооружение России или Украине, но имеет контракты с западными странами, а «что они в конечном итоге с этим делают — это их работа». «Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — говорил Вучич.





