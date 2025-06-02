Президент Литвы призывает страны НАТО ускорить реализацию будущих обязательств по обороне

Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя выделять 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, дипломаты говорят, что альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня.
Только расходы на оборону предлагается увеличить до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделить связанные с обороной нужды, такие как развитие инфраструктуры двойного назначения.
Страны НАТО рассматривают возможность установить крайний срок выполнения обязательств в 2032 году, но Науседа считает, что это должно быть сделано в течение пяти лет.
В понедельник лидеры восточных и северных стран НАТО собрались на встречу в Вильнюсе, чтобы обсудить предстоящий саммит в Гааге.
Как заявил Науседа, Россия не ждет и намерена реформировать свои вооруженные силы незамедлительно. "У нас очень мало времени, чтобы сделать то же самое. Я думаю, нам нужно говорить о трех-пяти годах", - заявил президент Литвы.