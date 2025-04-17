Правительство обещало снижение цен на продукты. Валайнис рассказал о результатах своей работы

"При всех мерах, которые были приняты, в том числе в плане закона о конкуренции, нельзя сказать, что рост цен остановился. Как далеко мы продвинулись в этом вопросе?", - спросила министра телеведущая.

"Работа по этому вопросу не на миг не останавливается. Мы находимся в процессе переговоров с крупнейшими латвийскими производителями, для которых у нас разработан уже следующий закон. Мы говорим как про закон, так и про то, чтобы предприниматели договорились об общем снижении цен. И в очень скором времени мы объявим о результатах этих переговоров", - уверяет Валайнис.

Он говорит, что лично встречался с многими руководителями предприятий и каждому объяснял, какие имеются в распоряжении министерства методы, чтобы достичь желаемого результата по снижению цен. А так же заверял производителей в том, что государство в этом вопросе не пойдет на попятную и договориться придется.

Валайнис также рассказал, что в магазинах продолжают ставить более высокую наценку на местный товар. У Совета по конкуренции сейчас сменилось руководство и Валайнис надеется, что этот вопрос новому руководству удастся решить.