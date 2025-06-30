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Прайд в Будапеште состоялся несмотря на запрет Орбана: на улицу вышли десятки тысяч людей

Euronews 30 июня, 2025 11:29

Мир 0 комментариев

Десятки тысяч людей приняли участие в марше Budapest Pride, организованном неправительственной организацией Rainbow Mission и мэрией Будапешта, несмотря на запрет правительства страны. Участники марша выступили в защиту прав ЛГБТК-сообщества и свободы собраний против политики венгерского правительства.

Весной правящие партии Венгрии попытались запретить ежегодный регулярный правозащитный марш ЛГБТК-сообщества с помощью ряда конституционных и законодательных поправок на том основании, что он нарушает права детей.

Полиция отклонила заявку на получение разрешения от неправительственных организаций, которые организовывали прайд в прошлом. Тогда мэр Будапешта Гергей Карачонь объявил, что мероприятие будет проведено как муниципальное, поскольку муниципалитет не подпадает под действие закона о собраниях и, следовательно, согласно их интерпретации закона, не должен подавать заявку на получение разрешения на проведение марша.

Полиция назвала мероприятие незаконным и предупредила, что участникам грозят штрафы, а организаторам - тюремное заключение сроком до одного года. Несмотря на это, в центре собралось огромное количество людей.

"Я чувствую, что мы должны выступить сейчас, если мы не выскажемся сейчас, то, возможно, у нас никогда не будет возможности сделать это снова", - сказал один из участников в интервью Euronews.

"Мы не политические деятели, мы просто хотим быть свободными, и именно так мы можем стать свободными, выйдя на улицу и постояв за себя", - сказала пара молодых парней.

Контрдемонстрация была немногочисленна

Перед началом мероприятия возникли опасения, что полиция разрешила контрдемонстрации нескольких ультраправых групп на маршруте марша, но в итоге их отделили от участников прайда, и их присутствие не вызвало никаких помех.

Участники контрдемонстрации "Наша Родина" перекрыли мост Свободы на первоначальном маршруте марша, но они были окружены полицией с обеих сторон, в то время как участники прайда переходили по мосту Элизабет.

"То, что здесь происходит, абсолютно незаконно, это ставит под угрозу здоровое развитие детей, и я нахожу очень печальным, что полиция не останавливает этот процесс", - сказал Euronews глава Национальной службы правовой защиты Тамаш Гауди-Надь.

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