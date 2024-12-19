«Поющий лягушонок»: Илона Яхимович приглашает на презентацию сказки

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей, бабушек и дедушек.

В книжном кафе Polaris в т.ц. Domina Shopping (Рига, Иерикю 3) установлена красивая новогодняя ёлка, на фоне которой можно устроить экспресс-фотосессию с детьми. А в кафе будут приготовлены вкусные детские десерты.

Илона Яхимович – известный радиожурналист, краевед, руководитель общественной организации Vecāķu biedrība, автор (в соавторстве с И. Дименштейном) книг «Рижский курорт Вецаки» и «Скульптор Игорь Васильев. Сердце большого калибра».

Автор любит путешествовать и привозит из своих поездок репортажи об увиденном. На этот раз, побывав в Вецгулбене, Илона была очарована старинным парком и поместьем и привезла с собой сказку о маленьком поющем лягушонке.

В сказке, как и положено, есть принцесса, карета, молодой влюбленный барон, бал, свадьба, злая ведьма и помощь доброго волшебника.

История пронизана не только добром, любовью и красотой, но и музыкой – неотъемлемой частью работы автора на Латвийском радио.

Эта история учит не сдаваться, если возникают препятствия на пути, верить, что каждый может быть находчивым, измениться к лучшему и ценить силу дружбы.

В Вецгулбенском поместье и сейчас есть парк с поющим прудом. Приезжайте и проверьте!