Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis

«Поющий лягушонок»: Илона Яхимович приглашает на презентацию сказки

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 11:21

Для настроения 0 комментариев

Радиоведущая Илона Яхимович написала сказку «Поющий лягушонок» и приглашает на презентацию всех интересующихся. Мероприятие бесплатное, оно пройдет 21 декабря, в субботу, в 13:00 в книжном кафе Polaris.

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей, бабушек и дедушек.

В книжном кафе Polaris в т.ц. Domina Shopping (Рига, Иерикю 3) установлена красивая новогодняя ёлка, на фоне которой можно устроить экспресс-фотосессию с детьми. А в кафе будут приготовлены вкусные детские десерты.

Илона Яхимович – известный радиожурналист, краевед, руководитель общественной организации Vecāķu biedrība, автор (в соавторстве с И. Дименштейном) книг «Рижский курорт Вецаки» и «Скульптор Игорь Васильев. Сердце большого калибра».

Автор любит путешествовать и привозит из своих поездок репортажи об увиденном. На этот раз, побывав в Вецгулбене, Илона была очарована старинным парком и поместьем и привезла с собой сказку о маленьком поющем лягушонке.

В сказке, как и положено, есть принцесса, карета, молодой влюбленный барон, бал, свадьба, злая ведьма и помощь доброго волшебника.

История пронизана не только добром, любовью и красотой, но и музыкой – неотъемлемой частью работы автора на Латвийском радио.

Эта история учит не сдаваться, если возникают препятствия на пути, верить, что каждый может быть находчивым, измениться к лучшему и ценить силу дружбы.

В Вецгулбенском поместье и сейчас есть парк с поющим прудом. Приезжайте и проверьте! 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как в триллере: полиция гналась за нетрезвым водителем через половину Земгале. ВИДЕО

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

В понедельник в Добельском крае был задержан водитель с уровнем алкоголя в крови 2,04 промилле, который начал убегать от полиции еще в Елгавском крае, сообщила Государственная полиция (VP).

Читать
Загрузка

В Латвии начат уголовный процесс по Rail Baltica

Новости Латвии 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

В тот же день, когда был заслушан отчет парламентской следственной комиссии, Генеральная прокуратура сообщила, что 10 декабря начала уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

В тот же день, когда был заслушан отчет парламентской следственной комиссии, Генеральная прокуратура сообщила, что 10 декабря начала уголовный процесс о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Читать

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по делу о Золитудской трагедии

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Читать
Загрузка

Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу России

Мир 11:40

Мир 0 комментариев

По словам сотрудника суданской разведки, его страна отвергла предложение РФ о передаче ей зенитно-ракетного комплекса С-400 из-за опасения, что это может вызвать негативную реакцию США и других стран Запада.

По словам сотрудника суданской разведки, его страна отвергла предложение РФ о передаче ей зенитно-ракетного комплекса С-400 из-за опасения, что это может вызвать негативную реакцию США и других стран Запада.

Читать

Громко обвинять Латвию никто не будет, но: Смилтенс намекает, что правящей элите пора перестать восхищаться Лободой

Важно 11:37

Важно 0 комментариев

Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Экс-спикер Сейма, сопредседатель СЗК Эдвардс Смилтенс на своей странице в Твиттере/X задался вопросом - как наша правящая элита может до сих пор восхвалять певицу Светлану Лободу, если даже посольство Украины больше не приветствует её. И существует ли вообще в Латвии единая внешняя политика?

Читать

Так где же служил пастор Шлаг? Прогулки по Риге

История и культура 11:34

История и культура 0 комментариев

Не секрет, что многие эпизоды легендарных «Семнадцати мгновений весны» снимали в Риге. В их числе церковь, в которой служил пастор Шлаг. Только с этим есть нестыковки: одни уверяют, что на экране - храм Святого Павла на улице Деглава, 1, другие – храм Святого Креста на улице Ропажу, 120, возле ж/д переезда. Кто же прав?

Не секрет, что многие эпизоды легендарных «Семнадцати мгновений весны» снимали в Риге. В их числе церковь, в которой служил пастор Шлаг. Только с этим есть нестыковки: одни уверяют, что на экране - храм Святого Павла на улице Деглава, 1, другие – храм Святого Креста на улице Ропажу, 120, возле ж/д переезда. Кто же прав?

Читать