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«Последний раз в нашей жизни!» Астролог утверждает, что сегодня особый день

Редакция PRESS 27 марта, 2025 13:57

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Астролог Андис Гесте опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал, что этот день является особенным.

«Сегодня особенный день на небе. В последний раз в нашей жизни могущественный правитель Рыб Нептун и прекрасная Венера встречаются в знаке Рыб. Завтра Нептун перейдет в знак Овна и начнет свой новый 164-летний цикл. Он вернется в Рыбы на мгновение, но больше не встретится с Венерой.

Венера и Нептун — лучшие друзья, а Рыбы — их любимое место пребывания. Они танцуют последний танец в старом цикле. И Венера, и Нептун символизируют любовь и красоту, особенно женскую красоту. Венера сейчас ретроградная, и это особенно пробуждает ностальгические воспоминания. Сегодня поистине день ностальгии и женской красоты.

Венера и Нептун оба связаны с любовью. Если кто-то в настоящее время находится в ситуации одиночества, то сегодня самый подходящий день, чтобы попросить небесных гномов прислать ему любовный материал.

Венера и Нептун отвечают за творчество и деньги. Сегодня вы также можете попросить гномов пополнить вашу казну.

Давайте сегодня уйдем под парусом! Завтра новый цикл, новая жизнь. Последний звонок сегодня. Это похоже на последний звонок в школе. Да, Нептун также связан с крепкими напитками. Помню последний звонок в Рижской средней школе № 3. Нептун там точно был, потому что весь класс напился, даже самые правильные... трудно быть молодым...

Сегодня те, кто не в завязке, могут выпить винчик или копчик в честь Нептуна и Венеры. Те, кто не употребляет алкоголь, потянутся к воде. Прогулка у моря или зимнее купание были бы идеальным вариантом, но ванна или душ тоже подойдут, но во время контакта с водой нужно подумать о важных вещах.

Подумать о себе, может быть, поностальгировать о былых временах и любовных приключениях. Подумайте об этом и попросите гномов дать нам немного денег из бесконечных сундуков с сокровищами Венеры и Нептуна. Пусть гномы также взвесят для нас материал любви. А почему бы и нет? Каждый хочет любить. Ну, есть некоторые ребята, которые просто хотят воспользоваться этим, но это уже другая история для другого дня", - написал астролог.

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