Послал меня в грубой форме и уехал: в Зиепниеккалнсе водитель такси умышленно создавал аварийную ситуацию. ВИДЕО

Водитель такси Bolt внезапно выскочил на улицу Валдекю на перекрестке с улицей Эбельмуйжас и не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной. В результате второй водитель вынужден был резко затормозить. Свое возмущение по поводу поведения таксиста водитель высказал, мигнув дальним светом. Но "царю", находившемуся за рулем такси это не понравилось. И он стал притормаживать и вилять из полосы в полосу, пытаясь создать аварийную ситуацию.

"Ничего мне не объяснил. Послал меня в грубой форме и очень далеко, показал средний палец и уехал", - сообщил автор опубликованного видео.

Вся ситуация попала на видеорегистратор. И автор видео отправил доказательства опасного поведения таксиста в компанию Bolt. Там обещали разобраться.