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Пора повзрослеть! И вспомнить, что ваш театр отремонтирован на деньги русских тоже: ответ ЛТВ Херманису (5)

Редакция PRESS 11 сентября, 2024 08:29

Выбор редакции 5 комментариев

Как мы уже сообщали, в информационном пространстве Латвии очередной всплеск эмоций. Это случилось после поста режиссера Алвиса Херманиса, обвинившего Латвийское телевидение в работе на Путина. Вот он:

"Вчера во Львове состоялись похороны. Семьи Базилевичей больше нет. Остался только отец. Русские убили его жену и трех дочерей. Вчера прогрессивная передача «Культуршок» на LTV сделала сюжет о том, что нет никакой связи между использованием русского языка в Латвии и российским империализмом. Мы так и не выяснили, на чьей стороне русские Латвии. Они до сих пор не определились (за редким исключением). Зато мы знаем, на чьей стороне Латвийское государственное телевидение".

Латвийское телевидение опубликовало ответ режиссеру. Приводим его по тексту на Pietiek.com.

"Когда дети играют в войну, то делятся на две команды - одни изображают русских, другие американцев, а на следующий день меняются местами, потому что это игра. Они могут обзывать друг друга, драться, но это нормально, ведь они дети, им еще предстоит вырасти. Когда они вырастают, все становится не так просто, разделение на "фронты" уже не игра, как и обзывательства, особенно если они происходят публично и в условиях настоящей войны. Взрослые должны отвечать за свои слова.

Поэтому, господин Херманис, мы призываем вас предоставить доказательства вашего заявления в социальной сети о трагедии семьи Базилевичей во Львове, в котором вы утверждаете, что знаете, «на чьей стороне Латвийское телевидение», или удалить это клеветническое предложение.

Команда программы LTV «Культурный шок» осознает, что демократия не означает одного мнения, потому что одно правильное мнение - это главный признак тоталитарного общества. В демократическом обществе не все мнения являются правильными или одинаково ценными. Но одна из задач СМИ - способствовать диалогу между различными точками зрения, чтобы разные группы общества могли разговаривать друг с другом в уважительной манере.

За десять лет своего существования Kultūršoks всегда отстаивал и заботился о разнообразии мнений и давал им возможность высказаться в эфире.

Мы призываем всех присмотреться к содержанию и не делать поверхностных выводов, оскорбляя журналистов общественных СМИ.

В тени войны, когда мир стал черно-белым, видите вы это или нет, вы живете в двухобщинной стране, где часть населения говорит на русском языке. Эти люди не стреляли в семью Базилевичей, и вы не знаете их позиции, потому что не разговариваете с ними, хотя сцена Нового Рижского театра была отремонтирована в том числе за счет этих русскоязычных налогоплательщиков.

6 сентября в программе «Kultūršoks» можно было узнать мнение представителей русскоязычной общины о предложении вице-мэра Риги Эдвардаса Ратниекса убрать русский язык с афиш. Можно смотреть в прошлое, игнорировать и осудить мнение этой части общества. Можно смотреть в будущее и искать более эффективные способы объединения латвийского общества.

В тени войны, играя в войну с фронтами собственного изобретения, вы и все мы несем ответственность за то, чтобы эта игра никогда не стала реальностью во взрослом мире нашей страны".

А вот сюжет, который вызвал негодование Херманиса.

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Комментарии (5) 14 реакций
Комментарии (5) 14 реакций
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