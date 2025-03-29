«Помните стрельбу в кинотеатре? Это случится и в трамвае, если…» Чем снова возмущены в соцсетях?

Она имеет в виду убийство, которое произошло в 2011 году в кинотеатре Kino Citadele, когда зритель застрелил своего соседа, мешавшего ему смотреть фильм, и в результате был приговорен к 17 годам тюремного заключения.

Действительно, в общественном транспорте многие смотрят видео в телефонах, иногда даже со включенным звуком. Вот стоит ли это отдельного поста в соцсети, вопрос другой. Судя по тому, что откликов на него довольно много, тема заслуживает внимания. Что предлагают комментаторы?

- А ты знала, что от пользования наушниками можно оглохнуть?

- Достаточно того, чтобы люди не были нюнями и делали замечания тем, кто скроллит без наушников. А не только та тетя, которую остальные с ухмылочкой именуют бабулей-придирой, хотя сами охотно задушили бы такого зрителя.

- Да, я даже позволяю себе делать замечания. Всегда бурчат в ответ: а что, мешает? Но мне реально мешает. Я удивляюсь остальным, которым не мешает.

- В Rīgas satiksme могли бы поработать над кампанией по поводу того, что громко пользоваться телефоном в транспорте не есть гут, в том числе и разговаривать.

- Так как общество не сможет договориться о соблюдении неписаных правил, нужны новые правила Кабмина. О том, что разрешено в Латвии в общественном транспорте, а что нет. В других местах в Европе, например, есть так называемые тихие вагоны (метро, трамвай, поезда и т.п.).