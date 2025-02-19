Пользователей Gmail предупреждают: мошенники атакуют

"Злоумышленники применяют ИИ для создания невероятно правдоподобных голосовых и видеосообщений, а также фальшивых писем, чтобы обмануть как частных пользователей, так и компании", — говорит Роберт Трипп, агент ФБР. "Эти коварные методы могут привести к огромным финансовым потерям, разрушению репутации и утечке конфиденциальной информации", — добавил он.

По словам экспертов, все начинается с телефонного звонка, якобы уведомляющего, что ваш аккаунт Gmail был взломан. Через некоторое время приходит электронное письмо от якобы сотрудника Google, и мошенники начинают уговаривать вас предоставить код для восстановления учетной записи. И вот тут происходит самое страшное — они получают доступ к вашему аккаунту и фактически его "воруют".

Не стоит недооценивать эти атаки! Мошенники делают все, чтобы их сообщения выглядели абсолютно достоверно. Если возникают сомнения, лучше сразу повесить трубку или не открывать подозрительные письма. Ведь Gmail — это не просто сервис, а целая армия пользователей по всему миру — более 1,8 миллиарда человек!