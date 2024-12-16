Полёт на авиационном тренажёре: необычный и увлекательный подарок на Новый год Реклама Редакция PRESS 16 декабря, 2024 10:37 Реклама

В торговом центре Mols в Риге открылся центр профессиональных авиационных тренажеров, где вы можете отправиться «в полет» на трех различных устройствах, а также проконсультироваться о том, как стать пилотом в Латвии.

Первое устройство - профессиональный тренажер сложного самолета Piper Matrix на фиксированной платформе, на 95% повторяющий настоящий самолет и использующийся для завершающей подготовки пилотов. Он оснащен обширной визуальной системой с обзором на 220 градусов, профессиональной инструкторской станцией и множеством оригинальных деталей самолета. Авионика представлена также G1000Nxi - современной авионикой, применяемой на большинстве бизнес-джетов.

Второе устройство - это тренажер самолета Cessna 172 с авионикой G1000, на котором приобретают первичные навыки и изучают инструментальные полеты.

Третье устройство - VR-тренажер на подвижной платформе, аналогичный тому, на котором военные пилоты проходят начальную подготовку.

Здесь вы можете попробовать себя в роли пилота бизнес-авиации. Продолжительность сеанса - 60 минут. Предварительная запись на сайте www.aviosim.lv обязательна. Также вы можете приобрести подарочную карту стоимостью 68 EUR.

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