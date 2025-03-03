Поляки открывают в Литве военное производство и планируют расширить его на Латвию и Эстонию

В Вильнюсе учреждено предприятие "Allies Lietuva", его руководителем назначен гражданин Литвы Владиславас Запольскис.

"Основной целью предприятия является поставка систем и оборудования безопасности специально для спецслужб - пожарных, полиции, пограничников или военных, а также профессиональный консалтинг", - сообщил Запольскис.

По его словам, польская компания реализует множество проектов, связанных с безопасностью, и помогает службам осваивать европейские фонды. "Мы хотим перенести эту модель в Литву, чтобы наша страна была лучше защищена, а услуги стали более продвинутыми", - отметил Запольскис.

"Allies" в основном представляет производителей США, но сотрудничает и с компаниями из других стран. На сайте компании сообщается, что она предлагает оружие, комплектующие к нему, тактическое снаряжение, средства связи, беспилотные летательные аппараты, а также экспертные, обучающие и логистические услуги. Оборот "Allies" в прошлом году достиг 15 млн евро.