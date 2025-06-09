Польша подняла в воздух истребители после интенсивной воздушной атаки России на Украину

Как отмечается, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки пришли в состояние наивысшей готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и предпринимаются для обеспечения безопасности и мониторинга ситуации в непосредственной близости от границ Республики Польша, - говорится в сообщении. - Оперативные подразделения находятся в постоянной готовности к реагированию на любые угрозы, которые могут подорвать территориальную целостность государства или безопасность его граждан".

Несколькими часами позднее оперативное командование Вооруженных сил сообщило, что "в связи с уменьшением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, операция польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности".

Нарушений воздушного пространства Польши не наблюдалось.

"Польские военные постоянно отслеживают ситуацию на украинской территории и находятся в состоянии постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства. Мы благодарим военно-воздушные силы НАТО за их союзническую поддержку", - говорится в пресс-релизе.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 июня российские войска выпустили по Украине почти 500 дронов и ракет. Перемещения БПЛА были зафиксированы в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и Запорожской областях.