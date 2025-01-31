Полиция задержала публициста-разоблачителя Лато Лапсу

В отделе общественных отношений Госполиции, не называя имени задержанного, подтвердили, что в четверг произведено задержание за нарушение запрета на размножение материалов уголовного дела и распространение их содержания, за незаконные действия с персональными данными, легализацию преступно нажитых средств или другого имущества, а также за клевету.

Более подробная информация в интересах следствия не предоставляется.

Как сообщалось, в мае прошлого года вступил в силу приговор Видземского окружного суда по другому уголовному делу, по которому Лапса был признан виновным в преследовании и клевете на адвоката Ромуалда Вонсовича и приговорен к 300 часам общественных работ.

Лапса обвинения не признал, заявив, что считает их политическим, экономическим или криминальным заказом.

Напоним, что на своем портале Pietiek.com Лапса не стесняется публиковать острые критические материалы "на грани". Часто объектом его критики становится, например, генпрокурор Стуканс...