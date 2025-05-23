Полиция в Риге «арестовала» бобра (ВИДЕО)

Животное выглядело совершенно спокойно, несмотря на то, что находилось в центре города, среди машин и прохожих.

А на следующий день утром появилось продолжение — видеозапись, на которой сотрудники Рижской муниципальной полиции «задерживают» пушистого нарушителя. Бобёр и тут сохранял невозмутимый вид, двигался медленно и уверенно, будто не слишком обеспокоен происходящим.

Однако в комментариях под роликами пользователи начали высказывать тревогу: многие испугались за судьбу животного. В последние годы в Риге и других регионах Латвии всё чаще сообщают, что власти прибегают к уничтожению бобров, численность которых возросла. Хотя официально это делается «в целях регулирования популяции», жители всё чаще задаются вопросом: нельзя ли решать такие ситуации более гуманно?

Некоторые комментаторы призывают очевидцев не вызывать полицию, если бобёр просто мирно гуляет и не представляет угрозы. Вместо этого предлагается фиксировать происходящее на видео, обращаться к зоозащитникам или специализированным организациям, которые могут помочь переселить животное без вреда для него.

Бобры в Латвии не охраняются законом, а считаются охотничьим видом. Тем не менее, всё больше людей требуют, чтобы подход к этим умным и важным для экосистемы животным стал более современным и бережным.