Полиция начала уголовный процесс по факту смерти олимпийского вице-чемпион Айгара Фадеева

В Госполиции сообщили, что на данный момент нет оснований полагать, что речь идет о преступном деянии, однако возбуждение уголовного дела и назначение экспертизы для установления точной причины смерти являются обычной практикой.

Как уже сообщалось ранее, в минувший вторник в возрасте 48 лет ушел из жизни знаменитый латвийский спортсмен Айгарс Фадеев.

Айгарс Фадеев завоевал серебряную медаль в спортивной ходьбе на 50 км на Олимпийских играх 2000 года. В 1998 году он выиграл серебро чемпионата Европы в Будапеште на дистанции 20 км.

После окончания карьеры Фадеев работал физиотерапевтом, в том числе с такими мировыми звездами, как баскетболист Коби Брайант.