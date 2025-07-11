Подозреваемый в двойном убийстве в Плявниеках убит в перестрелке в Литве: подробности

В сообщении Госполиции для прессы говорится, что 9 июля во второй половине дня в полицию поступила информация о том, что в одной из квартир микрорайона Плявниеки найдены мертвыми два человека с признаками насильственной смерти - застрелен совершеннолетний парень и его мать.

Полиция начала следственные действия и оперативные мероприятия по задержанию предполагаемого преступника. В ходе предварительных следственных действий было установлено, что преступление было совершено накануне, 8 июля.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника и автомобиль, на котором он передвигался. Также было установлено, что он покинул территорию Латвии на этом автомобиле, поэтому были предприняты как национальные, так и международные меры по розыску. Информация была направлена во все страны ЕС.

Первоначально литовские полицейские установили маршрут движения автомобиля по территории Литвы, пока сегодня машина не была обнаружена, и экипажи литовской полиции начали перехват. Операция была скоординирована с Латвией.

По имеющейся у латвийской полиции информации, преступник был вооружен, оказал сопротивление и произвел несколько выстрелов в сторону литовских полицейских. Никто из полицейских не пострадал, но в результате операции автомобиль беглеца загорелся, и находившийся там человек погиб. Полицейская машина также сгорела.

Погибший получил серьезные повреждения, и для установления его личности необходима судебно-медицинская экспертиза. Однако, по предварительным данным, это человек, разыскиваемый полицией по подозрению в двойном убийстве в Латвии.

Предполагаемый преступник в прошлом был судим, но в течение последних десяти лет не попадал в поле зрения латвийской полиции.

Уголовное расследование продолжается, и полиция Латвии пока воздерживается от дальнейших комментариев.

