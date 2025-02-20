Под Иецавой фура из Польши столкнулась с легковушкой Bolt: есть пострадавшие

ДТП произошло на трассе А7 в 9.30 утра. Пострадали два человека.
Временно движение организовано по одной полосе.
Сегодня утром на шоссе Рига-Иецава, перед посёлком Дзеруми, произошло лобовое столкновение фуры из Польши с легковым автомобилем шеринговой компании Bolt Drive.
ДТП произошло на трассе А7 в 9.30 утра. Пострадали два человека.
Временно движение организовано по одной полосе.
На сайте вакансий департамента образования, культуры и спорта Рижской думы числится 232 заявки от школ и детсадов — на педагогов и поддерживающий персонал. Практически все они появились там в феврале. Связано ли это с недавними языковыми проверками, которые стали испытанием для многих учителей? Об этом рассказывает и.о. директора департамента Ивар Баламовскис, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.
На сайте вакансий департамента образования, культуры и спорта Рижской думы числится 232 заявки от школ и детсадов — на педагогов и поддерживающий персонал. Практически все они появились там в феврале. Связано ли это с недавними языковыми проверками, которые стали испытанием для многих учителей? Об этом рассказывает и.о. директора департамента Ивар Баламовскис, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.
В пятницу в Латвии усилится южный ветер, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии усилится южный ветер, прогнозируют синоптики.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, сообщил, что перед возможным принятием решения об отправке латвийских солдат в помощь украинской армии, необходимо будет получить ответы на два важных вопроса: будут усилены безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки солдат; и на каких условиях солдаты будут находиться в Украине.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, сообщил, что перед возможным принятием решения об отправке латвийских солдат в помощь украинской армии, необходимо будет получить ответы на два важных вопроса: будут усилены безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки солдат; и на каких условиях солдаты будут находиться в Украине.
В социальной сети Твиттер/Х развернулась поучительная и разъяснительная дискуссия о том, что налоги нужно платить за все. В том числе подоходный налог необходимо платить и с прибыли от инвестиций, что, как оказалось, является неизвестным фактом для части общественности.
В социальной сети Твиттер/Х развернулась поучительная и разъяснительная дискуссия о том, что налоги нужно платить за все. В том числе подоходный налог необходимо платить и с прибыли от инвестиций, что, как оказалось, является неизвестным фактом для части общественности.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц объявил, что лидеры двух ядерных держав Европы посетят Вашингтон на следующей неделе для обсуждения прекращения войны России в Украине.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц объявил, что лидеры двух ядерных держав Европы посетят Вашингтон на следующей неделе для обсуждения прекращения войны России в Украине.
Совет национальной безопасности и правительство разъяснили позицию Латвии по вопросу возможной отправки военных сил в Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, указав, что перед принятием решения необходимо будет получить ответы на два важных вопроса, сообщает LSM.lv
Совет национальной безопасности и правительство разъяснили позицию Латвии по вопросу возможной отправки военных сил в Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении, указав, что перед принятием решения необходимо будет получить ответы на два важных вопроса, сообщает LSM.lv