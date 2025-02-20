Под Иецавой фура из Польши столкнулась с легковушкой Bolt: есть пострадавшие

На сайте вакансий департамента образования, культуры и спорта Рижской думы числится 232 заявки от школ и детсадов — на педагогов и поддерживающий персонал. Практически все они появились там в феврале. Связано ли это с недавними языковыми проверками, которые стали испытанием для многих учителей? Об этом рассказывает и.о. директора департамента Ивар Баламовскис, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.