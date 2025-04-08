Почему китайцы весной едят кислую еду и встают раньше на полчаса? Или о чём мечтает ваша печень? Реклама Редакция PRESS 8 апреля, 2025 16:45 Реклама

Китайская медицина рассматривает печень как орган выполняющий одну из важнейших функций в организме человека: этот орган отвечает за регулирование крови во всём организме.

Рассказывает руководитель клиники Ķīniešu medicīna в Риге — доктор Марк Олейник.

— В традиционной китайской медицине существует представление, что для поддержания оптимального здоровья разным органам нужно уделять особое внимание в соответсвующие сезоны.

Весна, когда зеленые ростки пробиваются из-под недавно замерзшей почвы и на деревьях набухают почки, считается временем печени.

Собственно, современные врачи говорят о том же: известно, что печень — это хранилище запасов крови. Эта неутомимая труженица нашего организма регулирует, в каких объемах накапливать и отдавать кровь, а значит, регулирует работу остальных органов.

«Кто нарушает законы весны, будет страдать от болезней печени», — сказано в «Трактате Желтого императора о внутреннем», написанном древним врачом Хуан-ди Нэй Цзином более 2200 лет назад. Эта рукопись является наиболее древней из известных и авторитетных документов, посвященных традиционной китайской медицине.

Не только в Китае, но и во многих древних культурах весна ассоциируется с новым этапом — временем очищения и обновления, которое задает тон на весь год. В китайской медицине печени также определена ведущая роль, она подобна генералу армии, который руководит силами во всем организме.

В идеале печень должна находиться в гармонии — адекватно реагировать на изменения в организме и, как уже было сказано, накапливать и отдавать кровь, необходимую тому или иному органу или всему организму.

С точки зрения китайской медицины, застой на основе изменения функции печени может вызвать проблемы в разных системах организма и привести к таким симптомам, как боли в суставах конечностей или в позвоночнике, дисфункция пищеварения, психоэмо­цио­нальные расстройства (например, депрессии), нарушение менструального цикла, проблемы со зрением и многим другим.

Каши, овощи, цитрусовые!

Чтобы поддержать печень в весенний период, актуальна диета на основе вареных и пропаренных растительных продуктов. Это, конечно, каши (гречка, пшенка, овсянка, киноа и другие), отварные овощные блюда.

Показаны также зеленые овощи типа брокколи, кабачка, спаржи. Если есть возможность на некоторое время отказаться от мясных блюд, это будет отличным решением для разгрузки всего пищевого тракта. Христианский пост просит людей, в общем-то, о том же, если смотреть на вопросы питания и воздержания от скоромной пищи.

Если нет индивидуальных противопоказаний, то сейчас для здоровья печени рекомендованы продукты с кислым вкусом: добавляйте сок лимона или лайма к овощным блюдам и в питьевую воду. Но только помните о том, что переизбыток кислоты негативно сказывается на пищеварении — все хорошо в меру.

Старайтесь есть меньше жирного, копченого. Избегайте употребления продуктов, ослаб­ляющих энергию печени: кофе, алкоголь, сигареты. Гуляйте чаще, но без фанатизма.

— Согласно китайской медицине, каждому органу соответствует тот или иной вид активности: в адекватных объемах он будет тонизировать работу органа, а при переизбытке — действовать разрушительно.

Печень любит подвижность и испытывает отвращение к застою. Здоровье печени в традиционной медицине напрямую связывается с ходьбой: нельзя представить ничего полезнее для печени, чем приятные, незатруднительные ежедневные прогулки. Однако нет ничего разрушительнее, чем ежедневные многочасовые переходы до потери сил.

Болезни печени способствуют болезням суставов и связочного аппарата, судорогам мышц.

Влияние на суставы — определённое

— Печень — труженица, от нее во многом зависят питание и увлажнение всех сухожилий и связок организма человека. Она также поддерживает способность связок к движению.

Благодаря хорошей работе печени связки человека сохраняют свою крепость, упругость, эластичность и подвижность.

Китайская медицина считает, что при истощении и ослаблении печени, что, в частности, наблюдается с возрастом, связки также теряют эластичность, движения становятся медленными, неловкими, возникает тремор. Резиденцией печени на нижних конечностях являются суставы коленей.

Приводим в порядок эмоции

Следует понимать, что укрепление здоровья печени и желчного пузыря напрямую связано с эмоциональной гигиеной. Злость, гнев, прочие выраженные отрицательные эмоции могут повреждать печень. С другой стороны, если печень уже находится в состоянии дисбаланса, это может проявиться в тех же эмоциях — злости, гнева, нетерпимости, агрессии.

Таким образом, есть разнообразные проявления дисфункции печени, которые у каждого человека могут иметь разные симптомы. Поэтому, например, в случае головных болей, конкретно мигрени, имеет смысл проконсультироваться с врачом ТКМ (традиционной китайской медицины), т.к. причиной могут быть функцио­нальные расстройства печени или желчного пузыря, с которым печень составляет очевидную пару.

Другой пример — повышенное давление. Очень распространенный симптом, причина которого также может быть связана с печенью.

Запоры, глаукома, бессонница и многие другие симптомы имеют причиной (или, как говорят китайские доктора, «корнем болезни») именно печень.

Кто рано встаёт, тому Бог подаёт

— В человеческой природе заложено, что лучший режим дня в весенний период: рано ложиться и рано вставать. Утро — это время, когда организм просыпается и получает заряд бодрости на весь день, а теперь, весной, — заряд бодрости на весь год.

Для того чтобы быть энергичным весной, китайская традиционная медицина советует просыпаться на полчаса раньше обычного и благодарить весну за каждый новый день.

Сейчас самое время избавиться от ненужных вещей. В идеале нужно устроить большую весеннюю уборку или даже начать ремонт. Это поможет навести порядок и в мыслях.

Планируйте на апрель-май дела, которые давно откладывали, и активно предпринимайте шаги к исполнению своих желаний. Полезно пройти укрепляющие профилактические или оздоравливающие курсы, где используются методы традиционной китайской медицины.

В китайской медицине для помощи печени применяются иглотерапия, прижигание и лазеротерапия, а также фитотерапия. При этом разумно сочетать методы восточной и западной медицины.

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