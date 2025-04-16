Почасовая оплата труда женщин в Латвии по-прежнему меньше, чем труда мужчинам

В статистическом ведомстве отмечают, что разница в среднечасовой зарплате женщин и мужчин за последние четыре года постепенно сокращается. В том числе в 2024 году по сравнению с 2023 годом разрыв в зарплате сократился на 2,5 процентных пункта.

Кроме того, в ЦСУ отметили, что на разницу в оплате труда между полами влияют различные социальные и экономические факторы: мужские и женские профессии и должностные обязанности, полученное образование, возраст, опыт работы, количество отработанных часов, а также тенденции спроса и предложения рабочей силы и структурные изменения на рынке труда. Показатель рассчитывается не исключая влияния указанных факторов, чем и можно объяснить причины различий.

В 2024 году наименьшая разница в зарплатах была в госуправлении - 3%, в сфере недвижимости - 4%, в деятельности административных и обслуживающих служб - 5,3%, а также в сфере транспорта и хранения - 5,6%. При этом наибольший разрыв в зарплате наблюдался в сфере искусства, развлечений и отдыха - 33,1%, в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 30,7%, в сфере финансовой и страховой деятельности - 29,5%, а также в сфере информационно-коммуникационных услуг - 24,8%.

В частном секторе разница в почасовой зарплате женщин и мужчин была на 5,5 процентного пункта больше, чем в общественном секторе, - 16,1% и 10,6% соответственно.

Женщины, работавшие на полную ставку, заработали на 19,9% меньше, чем мужчины, а разница в зарплатах между трудоустроенными на неполную ставку была почти в два раза меньше - 11,2%.

В 2024 году наименьшая разница в почасовых зарплатах женщин и мужчин была в возрастной группе до 25 лет (9,1%), а самая значительная - в возрастной группе 35-44 лет, где зарплата женщин была на 16,8% меньше, чем у мужчин.