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По меньшей мере 15 жертв: полиция расследует дело сексуального маньяка в Таллине

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 16:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Заявления на серийного насильника, который был арестован в марте и в настоящее время находится под стражей, подали в полицию уже 15 жертв.

В марте полиция установила личность 56-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании женщин как минимум с 2022 года. По данным полиции, мужчина приглашал женщин домой из ночных клубов и баров Таллинна и насиловал их в своей квартире в районе Келдримяэ в центре города.

К концу марта полиция выявила пятерых жертв, теперь их стало гораздо больше. «На сегодняшний день в полицию обратились 15 возможных жертв сексуальных преступлений, и мужчина был взят под стражу. Несколько жертв узнали мужчину по сообщению, распространенному в СМИ и социальных сетях, а затем связались с полицией. Мы связались с возможными жертвами и продолжаем тщательно расследовать эти дела», — заявил во вторник возглавляющий группу по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей Реймо Райвет.

По данным полиции, поведение мужчины и собранная на данный момент информация дают основания полагать, что число жертв может быть более 15. Поэтому полиция призывает всех, кто контактировал с мужчиной, изображенным на появившихся в СМИ фотографиях обязательно сообщить об этом в полицию. «Каждая маленькая часть информации важна для нас и поможет нам продвинуться в расследовании. Наша цель — восстановить справедливость и совместно с организации помощи жеертвам Ohvriabi оказать профессиональную помощь и поддержку жертвам», — подтвердил Райвет.

Пострадавшие могут предоставить информацию о мужчине, позвонив по телефону 53 019 938 или подав заявление о совершении преступления на сайте полиции

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